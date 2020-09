Magliolo, coppia di escursionisti si perde sul Bric Agnellino: soccorsi mobilitati

Non vedendoli rientrare, il personale dell'albergo dove alloggiavano alle 19.30 ha contattato i carabinieri i quali hanno immediatamente attivato due pattuglie, una da Pietra Ligure e una da Loano, oltre al personale dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino.

Tramite le apparecchiature in dotazione alla centrale operativa dell'Arma dei carabinieri i soccorsi sono così riusciti a geolocalizzare i due turisti, anche grazie alle capacità dell'operatore che è riuscito a intrattenerli al telefono senza far sì che si scaricasse la batteria, tranquillizzandoli e facendosi riportare alcuni dettagli utili all'individuazione della località in cui si trovavano. Il tutto rigorosamente in lingua francese, visto che i due malcapitati non parlavano italiano.

Rintracciati intorno all'una e mezza di notte, i due sono stato tratti in salvo: spaventati e stanchi, ma in buone condizioni di salute.