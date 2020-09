Come si lavora il vetro in fornace? Potete scoprirlo al Museo di Altare durante le "Giornate Europee del Patrimonio"

Nell’ambito delle attività e degli eventi collaterali alla mostra “Da Ettore Sottsass a Marco Zanini. Il vetro negli anni ’80”, XI edizione di Natale Sottovetro, curata da I.S.V.A.V. - Istituto per lo Studio del Vetro e dell’Arte Vetraria, l’Istituto promuove un ulteriore momento di conoscenza di questa straordinaria esperienza, coordinando una Giornata di Studi per approfondire la storia del Gruppo Memphis.

L’evento si svolgerà sabato 26 settembre presso la Sala conferenze di Villa Rosa, sede del Museo dell’Arte Vetraria Altarese, e si articolerà in due momenti durante l'arco della giornata, dalle ore 10 alle ore 17. Volto a promuovere il gruppo che ha segnato profondamente la cultura del design, il Convegno ne offrirà una lettura diversificata, rivelando aspetti inediti del pensiero e dei lavori del collettivo d’artisti fondato nel 1980 da Ettore Sottsass.

L’incontro sarà moderato da un componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’I.S.V.A.V. e avrà come relatori importanti figure del mondo del design: Francesco Schianchi (filosofo e professore del Politecnico di Milano), Massimo Farinatti (designer e conoscitore dei valori del progetto nei vari movimenti del '900) e Franco Raggi (architetto - designer ed artefice del Movimento). Alla giornata interverranno anche Valentina Fiore (storico dell'arte e Direttore dell’Area Archeologica di Nervia e di Villa Rosa ad Altare – Direzione regionale Musei Liguria) e Mauro Olivieri (Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico Museo dell’Arte Vetraria Altarese – designer, ricercatore e studioso del design).

La partecipazione alla Giornata di studi, realizzata da I.S.V.A.V. - Istituto per lo Studio del Vetro e dell’Arte Vetraria, in collaborazione con la Direzione regionale Musei Liguria e con il sostegno di Quidam Srl, sarà a ingresso gratuito, previa prenotazione all’indirizzo mail info@museodelvetro.org o al numero 019 584734.

Gli architetti iscritti all’Albo partecipando all’evento avranno diritto all’acquisizione di 6 CFP previa registrazione sulla piattaforma “Im@teria" https://imateria.awn.it/custom/imateria/ e prenotazione all’indirizzo e-mail info@museodelvetro.org o al numero 019 584734.

Gli studenti del DAD - Dipartimento Architettura e Design della Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova partecipando all’evento avranno diritto all’acquisizione di 0,5 CFU nel settore scientifico disciplinare ICAR/13, previa prenotazione all’indirizzo e-mail info@museodelvetro.org o al numero 019 584734.

Nel rispetto delle norme anti Covid il numero massimo di partecipanti fisicamente ammessi in Villa Rosa è di 30 persone. I posti verranno assegnati in funzione della prenotazione; terminati i posti, i partecipanti potranno seguire il Convegno sulla piattaforma online che verrà predisposta dal Museo e comunicata tramite e-mail agli iscritti.

La mostra “Da Ettore Sottsass a Marco Zanini. Il vetro negli anni ’80”, XI edizione di Natale Sottovetro, sarà visitabile sino al 27 settembre 2020, presso la Sala del Camino di Villa Rosa.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio sarà inoltre possibile assistere alla dimostrazione di lavorazione del vetro in fornace, secondo l’antica tradizione altarese, presso il giardino di Villa Rosa, con il seguente programma:

- venerdì 25 settembre dalle 15.00 alle 19.00 – vetrai Elena Rosso e Costantino Bormioli;

- 26 settembre dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00 – vetrai Jean-Marie Bertaina e Elena Rosso;

- 27 settembre dalle 15.00 alle 19.00 – vetrai Jean-Marie Bertaina e Costantino Bormioli.