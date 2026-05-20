Albenga capitale dei giovani musicisti: oltre 900 studenti al Concorso “Renzo Rossi”

Albenga celebra la musica e i giovani talenti. In questi giorni, nelle sale di Palazzo Oddo, è in corso il Concorso Musicale Nazionale “Renzo Rossi”, una delle manifestazioni scolastiche più partecipate del territorio. L’evento, organizzato dall’Istituto Comprensivo Albenga 1, registra quest’anno una partecipazione straordinaria: oltre 900 alunni partecipanti, provenienti da scuole del Nord-Ovest e da altre regioni italiane.

La direzione artistica è affidata al M° Luca Sciri e al Maestro Michele Menardi Noguera, che coordinano le giornate di audizioni e le attività musicali ospitate nelle sale del palazzo storico.

Le esibizioni - valutate da commissioni di livello, composte da insegnanti, musicisti e concertisti di chiara fama, garanzia di serietà, competenza e attenzione alla crescita artistica dei giovani partecipanti - coinvolgono studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, impegnati in performance solistiche, d’insieme e corali.

Tra le scuole presenti ad Albenga figurano istituti provenienti da diverse province del Piemonte e della Lombardia, tra cui: Alba, Varese, Borgo San Dalmazzo, Bra, Cuneo, Savigliano, Saluzzo, presente con due cori appartenenti a due differenti istituti, entrambi impegnati in progetti di inclusione che valorizzano la partecipazione di tutti gli studenti. Per la Liguria partecipano Varazze, Savona, Genova Foce, Genova San Giovanni Battista di Voltri.

Il Concorso “Renzo Rossi” si conferma un appuntamento di grande valore educativo e culturale, capace di riunire studenti, docenti e famiglie in un’esperienza condivisa che premia l’impegno, la creatività e la crescita personale attraverso la musica.

Le audizioni proseguiranno per tutta la durata della manifestazione, con premiazioni finali che coinvolgeranno le migliori esibizioni delle varie categorie.