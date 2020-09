Intervento della Croce Bianca di Albenga questa mattina intorno alle 8 a Lusignano d'Albenga, dove un uomo, per cause non chiarite, ha perso controllo della propria Ape finendo per ribaltarsi.

Immediati sono scattati i soccorsi, con l'ausilio dell'automedica, per estrarre l'uomo dal mezzo al bordo del quale viaggiava e trasportarlo in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure in condizioni non gravi.