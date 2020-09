Degrado nei quartieri Villetta/Valloria e nelle aree gioco per bambini. Ravera (Rete a Sinistra): "La Giunta cosa intende fare?"

Degrado dei quartieri della Villetta/Valloria, nelle aree verdi, anche attrezzate, con particolare riferimento alla zona tra Via Amendola e Via Visca, in Salita San Giacomo e nei giardini sotto il complesso oltre alla situazione difficile delle aree gioco per i bambini a Savona.

Questi i temi al centro delle interpellanze che verranno presentate nel prossimo consiglio comunale dal capogruppo di Rete a Sinistra Marco Ravera.

Il consigliere si è concentrato sulle problematiche riscontrate dai cittadini e soprattutto per quanto riguarda le aree gioco ha potuto constatare come spiegato nell'interpellanza "che alcune sono di fatto inagibili o per l’incuria e l’invasione del verde circostante o per il grande numero di giochi rotti, alcuni da tempi lunghissimi e che non vengono correttamente manutenuti e nemmeno aggiustati per renderli di nuovo fruibili ai piccoli cittadini savonesi".

"Le spesso invocate politiche per le famiglie passano anche attraverso la nascita, la cura, la corretta gestione e la manutenzione puntuale di spazi all’interno dei quali sia possibile permettere ai bambini di vivere e giocare serenamente all’aria aperta, con la presenza dei familiari e con la possibilità di conoscere altri piccoli coetanei con cui condividere il momento importante del gioco" prosegue Ravera.

Grazie ad una documentazione fotografica arrivata da alcuni cittadini, porrà l'attenzione del consiglio sulla situazione di degrado nei due quartieri savonesi.

"Il degrado si estende anche al vivaio comunale, che, oltre a contenere piante ed essenze di particolare interesse e pregio, se adeguatamente valorizzato e manutenuto, potrebbe ritornare ad essere com’era in passato luogo aperto alle visite delle scuole per percorsi di educazione ambientale - ha proseguito il capogruppo di Rete a Sinistra - oltre che per il benessere dei cittadini, la manutenzione del verde pubblico dovrebbe essere particolarmente importante per un’Amministrazione Comunale anche per garantire il decoro della città ed in particolare nelle zone periferiche, che dovrebbero poter godere della stessa attenzione delle zone più centrali e commerciali".