Regionali, Noi per Savona: "Sansa ha saputo riavviare un percorso di partecipazione dei cittadini, riaccendendo la passione civile"

"La campagna elettorale appena conclusa è stata difficile, perché troppo breve e sbilanciata rispetto allo strapotere anche mediatico della controparte". Cosi commenta il Direttivo di "Noi per Savona".

"La vittoria del Centrodestra non può offuscare l'impegno e i risultati comunque ottenuti da Ferruccio Sansa. A lui va il nostro grazie perché ha saputo riavviare un percorso di partecipazione da parte dei cittadini, ha riacceso la passione civile di tanti che, delusi e demotivati, si erano allontanati dall'impegno politico. Ha parlato finalmente di programmi alti e concreti, con toni cortesi, pacati, in mezzo all'imbarbarimento diffuso anche della comunicazione".

"Un grazie sincero agli elettori che, con l'appoggio a "Linea condivisa", hanno consentito il ritorno in Regione del capogruppo Gianni Pastorino. Ne siamo veramente lieti, dato il suo impegno serio, intelligente e costruttivo nella precedente Assemblea regionale. E proprio per questo "Noi per Savona" lo ha fortemente supportato - conclude - A lui, a Ferruccio Sansa e a tutti i Consiglieri l'augurio di buon lavoro, nella realizzazione degli interventi urgenti e prioritari (lavoro, infrastrutture, sanità pubblica, ambiente, legalità) che, speriamo, saranno condivisi da tutti i Gruppi politici, a vantaggio di tutta la Regione".