Si ritrovano per una domenica di festa e ricordi gli ex coscritti della Turinetto di Albenga

Una giornata di grande festa e un vero e proprio "tuffo nel mare dei ricordi" per gli ormai storici ex coscritti della caserma Turinetto di Albenga.

Circa una quarantina di persone che negli anni prestarono il servizio di leva nella struttura militare ingauna (oggi dismessa) si sono ritrovare ieri, domenica 27 settembre, per rendere il doveroso omaggio a quella che un tempo fu una base di riferimento per il CAR (Centro Addestramento Reclute) a livello nazionale.

I più maturi di questo gruppo, nati già negli anni '50, prestarono servizio militare alla Turinetto nello scaglione del 1972. I più giovani presenti erano nati negli anni '70, le ultime leve a essere chiamate alle armi. Molti erano presenti con familiari, mogli, compagne e figli.

In Italia il servizio militare obbligatorio fu fondato nel 1861, contestualmente all'Unità della nostra nazione, e fu abolito nel 2004, pertanto le ultime leve che vi presero parte furono quelle nate attorno alla metà degli anni '80.

Ci fu un periodo in cui, viaggiando per l'Italia, bastava dire "Albenga" in una qualsiasi località della nostra Nazione e si poteva incontrare qualcuno che aveva svolto il CAR presso la Turinetto. Le due caserme (l'altro riferimento importante era la Piave, nel quartiere di Vadino) hanno rappresentato per decenni una risorsa importante per l'economia locale: sia per la presenza dei militari di leva, che "vivevano" la città, sia per l'arrivo in massa di parenti e amici in occasione del rituale del Giuramento, persone che da tutt'Italia affollavano festosamente e gioiosamente alberghi e ristoranti del comprensorio.