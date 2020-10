Carcare: finti addetti "porta a porta" del comune cercano di introdursi nelle case

"Nessun dipendente comunale e nessuna azienda per conto del comune sta eseguendo servizi porta a porta".

Questa la comunicazione diramata dall'amministrazione comunale di Carcare guidata dal sindaco De Vecchi dopo che alcuni ignoti, prima celati dalle false identità di operatori della ditta per la raccolta rifiuti. E poi come finti operatori della polizia locale hanno cercato di introdursi all'interno di alcune abitazioni con varie scuse.

Gli episodi si sono registrati la scorsa settimana. Per la precisazione nelle giornate di venerdì e sabato in via Mazzini e via Vecchia di Plodio. Tali soggetti sono stati allontanati dai residenti insospettiti dal loro modo di fare e porsi.

L'appello è sempre il medesimo: contattare in caso di dubbio le forze dell'ordine presenti sul territorio al numero di emergenza 112.