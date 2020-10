Intervento di Vigili del Fuoco e della Croce Bianca di Spotorno sulla A10 intorno alle 10.40, quando un mezzo pesante si è trovato accostato ad un'autovettura stringendo eccessivamente la traiettoria.

Disagi limitati al traffico e, fortunatamente, solo un grosso spavento per l'autista dell'auto, trasportato per accertamenti in codice verde al Santa Corona di Pietra Ligure.