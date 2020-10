4 consigli efficaci per rilanciare un ristorante nel 2020

Il tuo ristorante ha bisogno di essere rilanciato, perché gli affari non vanno più bene e devi trovare il modo di promuovere la tua attività? Al giorno d’oggi le strategie pubblicitarie che permettono di ottenere risultati reali sono completamente cambiate ed il segreto per avere successo è quello di essere presenti online. Ormai tutti consultano il web per trovare il ristorante perfetto ed è su questo aspetto che bisogna puntare per rilanciare la propria attività.

Oggi ti proponiamo 4 consigli che sicuramente si riveleranno utilissimi e ti permetteranno di tornare ad avere successo con il tuo ristorante.

#1 Creare un sito web professionale

Prima di tutto, devi sempre ricordare che le attività che non hanno nemmeno un sito web al giorno d’oggi rischiano di essere tagliate fuori. La concorrenza è infatti alta e tutti i migliori ristoranti hanno un proprio portale, anche perché solo in questo modo si ottiene la visibilità che si desidera. Per essere trovati d’altronde, bisogna farsi trovare! Fortunatamente al giorno d’oggi non è necessario investire un grande budget per realizzare un portale online. Esistono infatti i site builder come Flazio, ossia dei programmi che semplificano le cose e consentono di ottenere degli ottimi risultati senza spendere cifre esagerate. Con Flazio.com puoi creare un sito web professionale anche se non sai nemmeno da dove cominciare perché non hai competenze: è infatti davvero semplicissimo ed intuitivo.

#2 Aprire una pagina facebook del ristorante

Se avere un sito web è fondamentale, lo è altrettanto farsi trovare nei principali social network come Facebook e Instagram. Questi sono i due più consigliati per chi ha un ristorante, perché consentono di ottenere una grande visibilità e di sponsorizzare la propria attività con un piccolo budget. Attenzione però: la pagina del ristorante su Facebook ed Instagram deve poi essere curata: bisogna pubblicare almeno 3 post a settimana (questo è proprio il minimo) ed interagire con i propri followers.

#3 Registrare il ristorante su Tripadvisor e The Fork

Un’altra piattaforma web che non deve mai essere sottovalutata è Tripadvisor, che come The Fork rappresenta oggi una risorsa importantissima. Molti utenti infatti cercano il ristorante in cui andare a mangiare direttamente su questi siti web ed applicazioni, che raccolgono le recensioni dei clienti spesso corredate anche da fotografie ed altre informazioni utili. Essere presenti come ristorante su Tripadvisor è dunque importante, ma potrebbe rivelarsi anche un’arma a doppio taglio. Le recensioni sono infatti reali quindi bisogna essere in grado di offrire una qualità ed un servizio al top.

#4 Proporre sconti e promozioni strategiche

Per rilanciare il ristorante puoi anche puntare su sconti e promozioni strategiche, che ti consentano di attirare un maggior numero di clienti nel tuo locale. Anche in questo caso però ti conviene puntare prima di tutto sulla qualità del servizio e del cibo, perché potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Se i clienti arrivano nel tuo ristorante per via di una promozione, devono essere invogliati a tornare anche la volta successiva altrimenti non potrai avere un ritorno in termini economici. È quindi fondamentale offrire prima di tutto un’esperienza piacevole ed un menù all’altezza delle aspettative.