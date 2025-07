Regione Liguria: 1,7 milioni per la riqualificazione del piccolo commercio e il sostegno ai CIV

Regione Liguria ha approvato in Giunta le linee guida e gli indirizzi per la concessione di nuovi sostegni economici a favore del piccolo commercio e dei Centri Integrati di Via (CIV), con uno stanziamento complessivo di 1,7 milioni di euro. La misura, prevista dalla legge regionale sul commercio, mira a rafforzare la rete distributiva di prossimità, valorizzando gli esercizi di vicinato come presìdi sociali fondamentali per la vivibilità dei centri urbani liguri.

Il piano regionale si articolerà su più direttrici operative: dalla fase di analisi e progettazione degli interventi locali, alla promozione di campagne di sensibilizzazione come #ComproSottoCasa, passando per il lancio del marchio “Bottega Ligure” e il sostegno concreto ai CIV, sia già attivi sia di nuova costituzione. Saranno incentivate in particolare iniziative innovative e progetti integrati capaci di rafforzare il commercio di prossimità.

La maggior parte dei fondi sarà destinata alla riqualificazione delle aree considerate a rischio per la tenuta della rete distributiva, mentre una parte delle risorse sarà riservata al funzionamento e allo sviluppo dei Centri Integrati di Via. L’obiettivo è quello di consolidare il ruolo delle imprese di vicinato quali attori centrali della coesione sociale e dell’attrattività urbana.

Le modalità attuative degli interventi saranno definite da un prossimo provvedimento dirigenziale. Le risorse stanziate provengono dai proventi generati dall’insediamento di medie e grandi strutture di vendita sul territorio ligure e, come previsto dalla normativa regionale, vengono reinvestite a favore delle realtà più penalizzate dalla presenza della grande distribuzione, in un’ottica di riequilibrio e valorizzazione del tessuto commerciale locale.

“Con questo provvedimento – dichiara il presidente Marco Bucci – confermiamo la nostra attenzione verso i piccoli esercizi di vicinato e le attività che ogni giorno garantiscono un presidio sociale e un servizio indispensabile alle comunità locali. Riqualificare le aree urbane a rischio di desertificazione commerciale significa rendere i nostri borghi e le nostre città più vive, sicure e attrattive, con un impatto positivo anche sul tessuto sociale e sul turismo”.

“Il commercio di vicinato è un settore che ha bisogno di essere sostenuto con strumenti mirati e interventi strutturali – aggiunge il consigliere delegato allo Sviluppo economico, Alessio Piana –. Con questa azione vogliamo offrire risposte concrete a chi ogni giorno presidia i nostri centri urbani, mantenendo viva la rete di servizi di prossimità e promuovendo progetti di qualità, innovazione e valorizzazione territoriale. È un impegno che portiamo avanti con determinazione, nella consapevolezza che la vitalità delle città passa anche dal sostegno alle piccole attività”.