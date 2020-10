Arpal, diramato l'aggiornamento del bollettino di vigilanza meteorologica

Diramato da Arpal l’aggiornamento del bollettino di vigilanza meteorologica per la Regione Liguria.

OGGI, MARTEDI’6 OTTOBRE in serata aumento dell'instabilità a Levante con rovesci e isolati temporali anche moderati, specie sui rilievi. Bassa probabilità di temporali forti su C con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento/trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti meridionali fino a burrasca (60-70 km/h) sui capi di A, forti (50-60 km/h) su parte orientale di C e più localmente su BDE specie sui rilievi. Mare in aumento ad agitato con mareggiate di libeccio su C, coste esposte di A e parte orientale di B.

DOMANI, MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE possibili residui rovesci o isolati temporali anche moderati su C nelle prime ore. Mare inizialmente agitato con mareggiate su C per onda di libeccio, moto ondoso in progressiva attenuazione nel corso della giornata. Venti localmente forti (40-50 km/h) da Ovest/Sud-Ovest nelle prime ore sui capi di A e parte orientale di C, in generale rotazione dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 50-60 km/h in particolare su B.

DOPODOMANI, GIOVEDI’ 8 OTTOBRE venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti settentrionali, in attenuazione nel corso della giornata.

Dopo che, ieri sera, fenomeni temporaleschi d’intensità fino a moderata hanno interessato in Levante della provincia di Genova (cumulata oraria massima 27.2 millimetri a Ognio-Neirone, 25 millimetri totali a Bargagli), questa mattina nuvolosità irregolare interessa un po’ tutta la regione. I venti sono ancora prevalentemente meridionali, deboli, localmente moderati (raffica in mattinata a 65.2 km/h a Fontana Fresca-Sori) mentre il mare è tra molto mosso e agitato.

Nella notte la minima è stata a Poggio Fearza (Montegrosso Pian di Latte, Imperia) con 2.6 mentre queste sono state le minime registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 15.6, Savona Istituto Nautico 13.6, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 13.6, La Spezia 14.1. Alle ore 10.30 la massima è di 22.0 ad Alassio.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.