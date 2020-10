"A seguito di un guasto alla linea di adduzione idrica principale transitante in corso XXV Aprile si possono verificare disservizi a tutti gli utenti localizzati in detta via, nelle vie limitrofe sino ad arrivare agli utenti della frazione di Rocchetta".

Lo comunica in una nota il comune di Cairo Montenotte.

"Il gestore ha attivato un servizio sostitutivo mediante autobotte che verrà posizionata all’incrocio tra corso XXV Aprile e via della Repubblica" concludono dal comune.