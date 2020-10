Controllo e diagnostica dei ponti: la Provincia prosegue le prove di carico

Nell'ambito dell'attività di controllo e diagnostica dei ponti, presenti all'interno della rete viaria di competenza, la Provincia di Savona continua l'attività delle prove di carico sulle strutture.

Nel dettaglio, la prossima settimana, martedì 13 ottobre 2020, verranno svolte le prove sui seguenti ponti: SP 31 km 0+222 a Urbe dalle ore 9.30 alle ore 11.30; SP 46 km 0+078 a Calice Ligure dalle ore 14.30 alle ore 16.30; SP 51 km 4+335 ad Acquafredda dalle ore 9.30 alle ore 11.30; SP 51 km 12+300 a Murialdo dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Dichiarazione del Consigliere Delegato Luana Isella: "Durante l'esecuzione delle prove di carico sarà necessario interrompere la viabilità per breve tempo. Ci scusiamo fin da subito per il disagio, ma la prevenzione è riteniamo sia più importante. La Provincia ha iniziato questa attività di controllo sui ponti dal 2018 e intendiamo portarla avanti per la sicurezza dei cittadini".