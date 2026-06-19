Tra mare e design, a Finale Ligure una nuova idea di ospitalità: ecco i NUA boutique apartments

Nel cuore di Finale Ligure, in Piazza Vittorio Veneto 2, a due passi dalla stazione ferroviaria e dalle inconfondibili spiagge finalesi, nasce “NUA boutique apartments”, un nuovo progetto di ospitalità che segna la rinascita dell’ex Hotel Regina e introduce una visione contemporanea dell’accoglienza sulla Riviera di Ponente.

Dietro a NUA c’è un legame autentico e consolidato tra i fondatori, originari della provincia di Varese, e la Liguria, da sempre vissuta come una seconda casa. Da questo rapporto personale col territorio prende forma un’iniziativa che non si limita solamente a riqualificare uno storico edificio, ma ambisce a interpretare in chiave attuale le esigenze del turismo di qualità. Un progetto che nasce da una radice affettiva profonda e si traduce in una proposta ricettiva moderna, pensata per il viaggiatore di oggi.

La decisione di investire proprio nel Finalese non è quindi casuale, ma premia la dinamicità del contesto locale e il particolarmente suggestivo equilibrio naturale nel quale convivono mare ed entroterra. «Abbiamo scelto Finale perché, a nostro avviso, ospita il più bel lungomare di Ponente - spiegano i promotori dell’iniziativa - Mare e montagna convivono in perfetta armonia, l'entroterra è di una bellezza rara, e oggi la città è un riferimento internazionale per gli sport outdoor: dal mountain bike all'arrampicata su roccia, Finale attira appassionati da tutta Europa».

Il nome stesso della struttura racconta questa doppia anima. NUA è una creazione originale che richiama la parola “neuva”, termine del dialetto ligure che significa “nuova”. Una scelta breve, immediata e contemporanea, ma fortemente identitaria, capace di legare innovazione e territorio. «NUA nasce da noi, ma appartiene alla Liguria», spiegano i promotori, sottolineando la volontà di costruire qualcosa di nuovo senza perdere il contatto con le radici locali.

In questo scenario in continua evoluzione si inserisce NUA boutique apartments, che sorge proprio nell’area che per decenni ha ospitato lo storico Hotel Regina, un riferimento per il turismo finalese. L’obiettivo è dichiarato: «NUA vuole raccogliere quell'eredità e rilanciarla in una veste completamente rinnovata, capace di rispondere alle esigenze del viaggiatore contemporaneo». Una continuità che diventa così rinnovamento, in un equilibrio tra passato e futuro.

Il progetto ha preso forma in tempi rapidi grazie a un approccio costruttivo innovativo e a una progettazione attenta, oltre alla collaborazione con le istituzioni locali, definita dai promotori «preziosa e costante», nonché tra gli elementi fondamentali per la buona riuscita dell’intervento. Il risultato è una collezione di appartamenti di pregio destinati all’affitto turistico, caratterizzati da interni moderni, arredi di design e soluzioni pensate per garantire comfort e funzionalità.

La qualità dell’intervento ha portato NUA boutique apartments a ottenere il riconoscimento delle Tre Soli, il massimo livello previsto dalla classificazione regionale ligure, a conferma dell’elevato standard della struttura. Un riconoscimento che valorizza un’idea di ospitalità flessibile, autonoma e al tempo stesso raffinata, adatta sia a chi cerca relax sia a chi vive Finale Ligure con spirito sportivo e dinamico.

La posizione centrale rappresenta infine uno dei punti di forza del progetto: a pochi passi dal mare, dai servizi, dai ristoranti e dalle principali comodità urbane, NUA si propone come una vera e propria casa temporanea, capace di coniugare indipendenza e comfort, offrendo un’esperienza immersiva nel territorio e nel suo stile di vita autentico.