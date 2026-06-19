Area di Crisi Complessa del Savonese, Assessore Ripamonti: "Tra 2026 e 2027 interventi per rafforzare la rete elettrica e nuove misure di digitalizzazione per le aziende"

Un percorso condiviso tra istituzioni, sistema produttivo e gestori delle infrastrutture energetiche per garantire maggiore affidabilità alla rete elettrica dell'Area di Crisi Complessa del Savonese e sostenere la competitività di uno dei principali poli industriali della Liguria. È quanto emerso nel corso dell'incontro ospitato da FILSE con Regione Liguria, Unione Industriali della Provincia di Savona, E-Distribuzione e Terna.



"L'appuntamento di oggi racconta una storia positiva di ascolto e collaborazione – dichiara l'assessore regionale alle Aree di Crisi Complessa Paolo Ripamonti –. A seguito delle segnalazioni ricevute dalle aziende attraverso l'Unione Industriali della Provincia di Savona, la Regione si è attivata immediatamente per mettere attorno allo stesso tavolo tutti i soggetti coinvolti e individuare soluzioni concrete in tempi rapidi".

La criticità era emersa tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2025, quando alcune imprese del territorio avevano documentato una serie di interruzioni e disservizi elettrici che stavano incidendo sui processi produttivi. Da quel momento è stato avviato un confronto costante tra Regione Liguria, Unione Industriali della Provincia di Savona, E-Distribuzione e Terna che ha consentito di passare rapidamente dall'analisi delle problematiche all'individuazione degli interventi necessari.



"L'Area di crisi complessa del savonese rappresenta uno dei principali poli industriali della nostra regione – prosegue Ripamonti – Un territorio strategico che produce occupazione, innovazione e competenze e che riveste un ruolo fondamentale anche per lo sviluppo logistico e produttivo dell'intero sistema ligure. Garantire affidabilità energetica significa garantire competitività alle imprese, favorire nuovi investimenti e sostenere l'occupazione qualificata".



E-Distribuzione ha comunicato di aver già avviato alcuni interventi di telecontrollo delle cabine secondarie e di aver programmato ulteriori opere strutturali che saranno completate entro il 2027. Nel dettaglio, il piano prevede la ricostruzione di circa 3,5 chilometri di linea aerea tra Cosseria e la cabina primaria di Cairo Montenotte, la sostituzione di un chilometro di cavo interrato nel territorio comunale di Cairo Montenotte e il rifacimento con potenziamento di sette cabine secondarie nei comuni di Millesimo, Carcare, Cairo Montenotte e Altare, dotate di componenti di ultima generazione. Gli interventi consentiranno di aumentare l'affidabilità del servizio elettrico per cittadini e imprese, ridurre i tempi di intervento in caso di guasto e rendere la rete più moderna, digitale e resiliente, creando una base solida a sostegno dello sviluppo economico del territorio.



"I risultati presentati oggi dimostrano che il dialogo, quando è fondato sull’ascolto reciproco e sulla condivisione degli obiettivi, è in grado di produrre risposte efficaci e tempi di intervento rapidi”, dichiara il direttore dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, Alessandro Berta. "Evidenza concreta ne è proprio la risoluzione tempestiva dell’episodio verificatosi nei giorni scorsi tra Bardineto e Calizzano, perché fare sistema non significa soltanto gestire le emergenze, ma costruire condizioni stabili di collaborazione che consentano di prevenire i problemi e di affrontarli con maggiore efficacia e puntualità. Le infrastrutture energetiche rappresentano oggi un fattore strategico per lo sviluppo economico del territorio al pari delle reti viarie, ferroviarie, portuali e digitali. La qualità, l’affidabilità e la resilienza del sistema energetico incidono direttamente sulla capacità delle imprese di investire, innovare, programmare la produzione e competere sui mercati. Per un territorio manifatturiero come la Val Bormida, garantire continuità e sicurezza dell’approvvigionamento energetico significa creare le condizioni necessarie per sostenere occupazione, crescita e attrattività. Per questo riteniamo particolarmente significativo il percorso avviato con Enel, Terna, Regione Liguria e gli enti coinvolti: un modello di collaborazione che mette al centro le esigenze del territorio e contribuisce a rafforzarne le prospettive di sviluppo".



Anche Terna, gestore della rete di trasmissione nazionale, ha messo a disposizione le proprie competenze tecniche, confermando che sugli asset della rete sono già adottate le principali misure disponibili per incrementarne la sicurezza e la resilienza. Nell'ambito dei programmi di digitalizzazione, Terna ha inoltre avviato in Liguria l'implementazione del sistema DigiL (Digitalizzazione Linee), che sarà completata entro la fine di giugno e permetterà di rilevare tempestivamente eventuali rischi legati a eventi ambientali come vento forte o formazione di ghiaccio, favorendo l'adozione delle necessarie misure di mitigazione.

Tra i prossimi interventi previsti figura inoltre, nella prima parte del 2027, il potenziamento della rete elettrica ligure attraverso il potenziamento della magliatura a 220 kV con la rete francese, con effetti positivi in termini di robustezza e sicurezza del sistema.



"In questo percorso tutti i soggetti coinvolti hanno dimostrato senso di responsabilità e volontà di collaborare – conclude Ripamonti –. Quando istituzioni, imprese e gestori delle infrastrutture lavorano nella stessa direzione è possibile ottenere risultati concreti e costruire le condizioni per un'area sempre più efficiente, competitiva e pronta ad affrontare le sfide future, anche in chiave di transizione energetica".