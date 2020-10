Noli, il sindaco Fossati replica alla minoranza: "Quello di segretaria un incarico fiduciario, tutto è in regola e tutti possono verificare"

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Noli, Lucio Fossati, alle accuse mosse dai consiglieri di opposizione circa le sospette mosse errate da parte dell'attuale amministrazione nella nomina della segretaria del sindaco stesso. "Mio malgrado - afferma il sindaco - devo partire dal passaggio nel quale mi si accusa, neanche tanto velatamente, di non aver rispettato le regole e di aver, in qualche modo, agevolato una conoscenza del figlio di un Assessore. Ovviamente verificherò se vi sono gli estremi per sporgere regolare denuncia per diffamazione e, tuttavia, invito i Consiglieri di Minoranza a rivolgersi agli uffici Competenti (proprio quelli che hanno istruito e seguito la pratica e/o anche al Segretario Comunale) al fine verificare la regolarità la correttezza e la legittimità sia dello strumento normativo utilizzato per l’assunzione che dell’iter seguito".

"Io ho provato a dirlo e a scriverlo ma probabilmente non sono stato abbastanza esaustivo o forse 'non c’è peggior sordo…'. Comunque visto che lo sport di alludere, insinuare, sottintendere e malpensare è molto praticato ribadisco ancora che l’assunzione in questione trattasi di incarico 'fiduciario' che per trasparenza e procedura viene evidenziato pubblicamente. Semmai è la procedura che 'illude' e non il sottoscritto o gli uffici preposti. Tutto qui! Funziona così! Tutto in perfetta regola e tutti possono verificare" ribadisce il primo cittadino nolese.

"Il punto politico, a mio modesto avviso, è, invece, sempre il solito: in mancanza se non in assenza di elementi/argomentazioni/idee di un qualche spessore ci si nasconde dietro questi demagogici ed infelici espedienti per futili attacchi personali.

Già che ci sono, però, approfitto per evidenziare che la precedente Amministrazione e tutte quelle ancora prima avevano, quale segreteria del Sindaco, una dipendente comunale effettiva a tempo indeterminato e ad orario pieno. Il sottoscritto e la Giunta hanno, invece, scelto di avere a disposizione una ragazza a metà orario, assunta a tempo determinato (6 mesi) e con lo strumento dello Staff del Sindaco che, fra l’altro e cosa da non trascurare, ha costi decisamente molto inferiori. Insomma ci siamo accontentati ma siamo soddisfatti di aver fatto tale scelta anche se comporta un maggior impegno e lavoro da parte mia/nostra" ci tiene a sottolineare Fossati.