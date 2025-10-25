Tragedia ad Albisola, la vittima è il 36enne Akram Shaban

Si chiamava Akram Shaban la vittima del tragico incidente di questa mattina ad Albisola Superiore.

36 anni, di origine egiziana, ha lavorato per 12 anni dal 2005 al 2017 come barman nello storico Caffè Splendid di Corso Italia a Savona gestito dai suoi familiari e successivamente nell'albergo "Idea Hotel Savona" nel centro commerciale "Le Officine" e infine dal 2024 all'hotel "San Michele" di Celle Ligure. Per alcuni mesi ha lavorato come impiegato per la Croce Rossa di Varazze e operatore/mediatore alla cooperativa Agorà.

L'uomo viveva ad Ellera con la compagna e come si evince dai social era un amante dei cani e dei gatti.

L'uomo per cause ancora da accertare intorno alle 6.30 avrebbe perso il controllo del suo scooter sulla Sp2 all’altezza di via Poggi, in località Carpineto cadendo rovinosamente sull'asfalto.

Sul posto immediato l'intervento dei militi della Croce d’Oro di Albissola, i Vigili del fuoco e l'automedica del 118, ma per il 36enne non c’era purtroppo più nulla da fare e i sanitari hanno dovuto constatare il decesso.

Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità chiusa per circa due ore.

Del tragico accaduto è stato informato il Pubblico Ministero Luca Traversa.