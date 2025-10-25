Savona, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: "percorsi" di approfondimento nei quartieri della città

Quattro itinerari percorsi insieme a un gruppo di cittadini per confrontarsi e verificare direttamente sul territorio quelle che possono essere le proposte per il PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, su alcune tematiche specifiche.

È partito martedì 21 ottobre, dai quartieri Centro e Villapiana, il primo dei quattro itinerari che gli assessori Ilaria Becco, Riccardo Viaggi e Gabriella Branca hanno fatto insieme a una quindicina di cittadini, per analizzare alcune ipotesi legate al PUMS nei diversi quartieri della città.

I temi principali riguardano le strade scolastiche, l’individuazione di strade che possono essere trasformate in zone a 30 chilometri orari (si tratta delle strade che rientrano nella categoria F), con “zone 30” immaginate per ogni quartiere, e micro-pedonalizzazioni, anche queste pensate per ciascuna zona cittadina.

I prossimi incontri-itinerari saranno: percorso 2: Valloria – Villetta – Centro – Darsena, martedì 28 ottobre dalle 13,30 alle 15,30; percorso 3: Oltreletimbro, venerdì 31 ottobre dalle 13,30 alle 15,30; percorso 4: Chiavella – Legino – Zinola – Fornaci (un percorso più lungo, per il quale Palazzo Sisto sta verificando la disponibilità di un pullmino TPL), lunedì 4 novembre dalle 13,30 alle 15,30.