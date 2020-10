Quando tornerà l’Europa a ricevere i cittadini statunitensi?

L’ UE non ha aggiornato la sua lista di “paesi sicuri” dall'inizio di agosto e il blocco degli ingressi è ancora imposto agli americani. Ma con il tasso di infezione da Covid in Europa, ora praticamente pari a quello degli Stati Uniti, le cose presto potrebbero cambiare.

La revisione dell'elenco sarebbe dovuta avvenire ogni due settimane, ma sembra essersi bloccata. Questo accade nel bel mezzo del ritorno del Covid-19 nel vecchio continente e in altri luoghi del mondo che si sono precipitati a permettere trasferimenti e aprire i confini con l'obiettivo di salvare la campagna turistica estiva. La seconda ondata è attribuita in parte ai viaggiatori e ai vacanzieri che hanno portato e trasportato il contagio nei luoghi di origine.

Certamente, con l'aggravarsi della situazione in molti paesi, l'Europa deve affrontare queste sfide prima di andare avanti con l'apertura delle frontiere esterne. La sensazione di alcuni governi è che sia le frontiere interne che quelle esterne siano state aperte troppo presto.

Magari l'idea è avere un'alternativa alla lista, che attualmente include 10 paesi, con opzioni che includano molti più test e monitoraggio. Alcuni membri dell'UE si erano mossi in direzione del “sistema del semaforo”, sia per i viaggiatori europei che per gli altri, ma i semafori rossi si stanno accendendo ovunque in Europa, visto che la situazione peggiora nuovamente.

Quando le frontiere sono state aperte per la prima volta a luglio, le medie dell'UE erano solo 16 nuovi casi su 100.000 in 15 giorni. Il tasso di infezione negli Stati Uniti a quel tempo era di oltre 330 casi / 100.000, così come in Brasile. Negli Stati Uniti, di solito ci si basa su rapporti di 7 giorni invece che di 15 giorni come nell'UE.

In Francia e Spagna, i focolai di Covid sono peggiori di quelli degli Stati Uniti. Sulla base dei recenti tassi di infezione, sia la Francia che la Spagna sono ora ben al di sopra di quelli di gran parte degli Stati Uniti.

Secondo le ultime statistiche del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, il tasso complessivo di casi in 14 giorni in Spagna per 100.000 abitanti è di 319. La Francia ha raggiunto i 235, il 28 settembre, sebbene la sua tendenza sia in aumento e sembra già superi gli spagnoli.

Il tasso per la Repubblica Ceca è 266,8; Quello del Lussemburgo è 189,4 e quello dei Paesi Bassi è 170,6. Quello del Belgio si attesta a 167,4; quello dell'Austria è 114,4; Quello della Danimarca è 127,8 e quello dell'Ungheria 127. Mentre quello del Regno Unito è 99,7; Quello del Portogallo è 93,6 e quello dell'Irlanda è 81,1.

I numeri stanno aumentando ovunque. Comprese Italia, Germania e Grecia, che comunque mantengono quei tassi al di sotto dei 40… per ora.

Ora diamo un'occhiata alla situazione negli Stati Uniti secondo gli ultimi dati del CDC. Solo il Nord Dakota, il Sud Dakota e il Wisconsin superano attualmente la Spagna e la Francia nei tassi di infezione, secondo il grafico del New York Times. I nuovi casi in questi stati sono, rispettivamente, 359, 324 e 269 ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni.

Almeno due dozzine di stati sono al di sotto della soglia dei 60, dalla California (57) al Vermont (4). Anche se i numeri sono aumentati in modo significativo da agosto in molte di queste collettività.

L'UE ha lo stesso tasso medio d’ infezione degli Stati Uniti: 94 su 100.000 Pertanto, il tasso medio di nuovi casi nell'UE e nel Regno Unito è salito da 16 a 94, secondo l'ECDC. "Il tasso è in aumento da 63 giorni", secondo il suo ultimo sommario settimanale di sorveglianza pubblicato il 20 settembre.

In ogni caso, ciò significa che l'UE sta ora eguagliando il tasso medio di infezione degli Stati Uniti per la prima volta dall'inizio della pandemia di coronavirus. Anche la media statunitense è di 94 casi ogni 100.000 abitanti, negli ultimi 7 giorni. Meno di 183 solo un mese fa.

Se i tassi statunitensi continuassero a scendere, più velocemente di quelli europei, teoricamente questo significherebbe poter aprire le frontiere dell'UE agli americani. Sicuramente ci sono molti "se" che condizionano questa decisione ed è difficile farlo in uno scenario che cambia su entrambe le sponde dell'Atlantico.

Visti e permessi per entrare negli Stati Uniti quando le condizioni lo permettono. Le ambasciate e i consolati degli Stati Uniti informano rispetto i requisiti per poter entrare negli Stati Uniti, anche se la pandemia continua. La cosa da ricordare è che per soggiorni di oltre 90 giorni, indipendentemente dallo scopo, è necessario richiedere un visto.

Per alcuni paesi che godono dell'esenzione dal visto, come la Spagna, è sufficiente ottenere il permesso ESTA , che può essere elaborato facilmente online e per il quale sarà necessario fornire informazioni sul viaggio e i dati di chi va o da chi si va a visitare negli USA.

L' ESTA statunitense , una volta ottenuta, è valida per 2 anni e consente più ingressi, purché la restrizione di 90 giorni venga rispettata per un anno. Non è necessario far stampare il permesso, poiché tutto viene registrato presso le autorità statunitensi ed è associato al passaporto in corso di validità che bisogna presentare prima dello spostamento dagli Stati Uniti.

Si presume che nei prossimi mesi verranno prese misure per riaprire i voli internazionali. Si parla già di realizzare test rapidi sui viaggiatori per consentire i loro spostamenti, come metodo per viaggiare in sicurezza e senza necessità di quarantene all'arrivo nei diversi paesi.

Per alcuni stati, come la Spagna, il turismo internazionale è essenziale per la ripresa economica, quindi queste misure saranno benvenute, purché garantiscano sicurezza al viaggiatore e all'equipaggio.