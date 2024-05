Celle, l’azienda Arte mette in vendita un immobile con pertinenze in via Biestri

ARTE Savona rende noto che con decreto dell’Amministratore Unico n.° 87 del 16.04.2024 è stata approvato l’avviso di asta pubblica per l’alienazione dell’immobile ad uso abitativo sito in Celle Ligure (SV), Via Biestri civ. 3 int. 4 posto al primo piano sottostrada, identificato al N.C.E.U. del Comune di Celle Ligure (SV) al foglio 5, mappale 1324, subalterno 29, categoria A/2, classe 1, sup. commerciale 70,00 mq, con accesso all’androne condominiale dal portone sito al piano strada, composto da ingresso, un soggiorno con angolo cottura dotato di balcone, un ripostiglio, bagno, una camera matrimoniale, una camera singola con accesso diretto ad un secondo bagno e relative pertinenze costituite da cantina ubicata al 2° piano sottostrada con accesso da corridoio condominiale raggiungibile con impianto ascensore o dal vano scale, meglio identificata al N.C.E.U. di Celle Ligure (SV) al foglio 5, mappale 1324, sub 24, cat. C/2, classe 1, sup. commerciale 0,87 mq e box auto sito al 3° piano sottostrada (seminterrato), con accesso carrabile dal piano strada e raggiungibile dall’alloggio con utilizzo di impianto ascensore o mediante il vano scala condominiale. Quest’ultimo meglio identificato al N.C.E.U. del Comune di Celle Ligure (SV) al foglio 5, mappale 1324, sub. 10, categoria C/6, classe U, sup. commerciale 7,48 mq.

DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'OFFERTA: 10% dell’importo a base d’asta. Al prezzo di aggiudicazione dell’immobile saranno aggiunti eventuali oneri fiscali, spese contrattuali ed il rimborso delle spese sostenute inerenti il bando.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerte segrete, che devono essere superiori al prezzo a base d’asta, ai sensi della vigente normativa.

L’aggiudicazione sarà ad unico incanto a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa rispetto al prezzo a base d’asta pari ad € 270.000,00 oltre oneri, fatta salva la verifica dei requisiti del soggetto che produce offerta come riportato nell’avviso d’asta.

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: i plichi contenenti l’istanza di ammissione, il deposito cauzionale, la documentazione richiesta e l’offerta economica dovranno pervenire a pena di nullità entro le ore 13:00 del giorno 1° luglio 2024 (lunedì).

INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE INVIATI I PLICHI: A.R.T.E Savona, Via Aglietto n.° 90 – 17100 SAVONA.

ESPERIMENTO DELL’ASTA IN SEDUTA PUBBLICA: il giorno 2 luglio 2024 (martedì) dalle ore 10:00 e seguenti presso la sede dell’A.R.T.E. di Savona – Via Aglietto n.° 90.

I requisiti, le modalità di partecipazione all'asta e di svolgimento della stessa sono indicate nel bando d’asta corredato dei relativi modelli, disponibile nella “Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori/Vendite” e nella “Home Page/Vendita” del sito internet di A.R.T.E. Savona. www.artesv.it .

Il presente Bando di Gara verrà altresì pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria e sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, mentre copia integrale del medesimo verrà affissa all'Albo di A.R.T.E. Savona ed all'Albo Pretorio dei Comuni di Savona e di Celle Ligure (SV).

Ogni ulteriore informazione è disponibile sul sito aziendale www.artesv.it e/o per ogni informazione e/o approfondimento inerenti la documentazione d’asta e la documentazione tecnica e/o per sopralluoghi si potrà contattare il Servizio Gestionale dell’Azienda in Savona, Via Aglietto n.° 90 nella persona della Dott.ssa Laura Folco, Responsabile del Procedimento al numero 019.84101 oppure 019.8410253 ovvero della Dott.ssa Valentina Calcagno al numero 019.8410242 con i quali sarà possibile concordare, anche telefonicamente, la visita agli immobili.