Supermercato a domicilio: perché conviene fare la spesa online

Il supermercato a domicilio è uno dei servizi più gettonati in quest'ultimo periodo, con l'Italia che deve fronteggiare insieme agli altri Paesi europei la seconda ondata della pandemia di coronavirus. Scegliere i prodotti direttamente da casa, tramite il sito e-commerce, porta di sicuro notevoli vantaggi rispetto alla spesa tradizionale, e non solo per un discorso legato alla sicurezza e alla salute, come avremo modo di spiegare nel nostro approfondimento. Accedere al supermercato a domicilio, come quello di Coop, non è mai stato così semplice, infatti oltre ai siti raggiungibili tramite desktop oggi i supermercati italiani (e non) hanno pensato bene di realizzare delle moderne app che permettono a chiunque di fare la spesa utilizzando semplicemente il proprio smartphone di ultima generazione, indipendentemente dal sistema operativo in uso. Ma approfondiamo ora il discorso relativo ai vantaggi della spesa online grazie al servizio del supermercato a domicilio.

Supermercato a domicilio: la comodità di scegliere i prodotti con calma

Uno dei vantaggi principali dell'avere il supermercato a domicilio è poter scegliere in tutta tranquillità i prodotti disponibili nel catalogo online, avendo un quadro d'insieme molto più esaustivo rispetto a quello che si ha quando ci si trova dentro il supermercato fisico. C'è poi la comodità di stabilire un determinato orario per la consegna della spesa effettuata al proprio domicilio indicato al momento della registrazione, oppure di fissare un appuntamento presso il centro di Servizi alla clientela del supermercato e andare di persona a ritirare la spesa già pronta nel carrello, una soluzione ideale per chi si trova al lavoro e ha un'urgenza particolare o più semplicemente non vuole spostarsi da casa perché in condizioni di salute non ottimali. Un altro importante vantaggio della spesa online è il tempo risparmiato, non soltanto nello scegliere i prodotti da acquistare, ma anche nel tragitto casa-supermercato-casa da fare a piedi o in macchina. C'è poi anche una questione relativa al risparmio di denaro, in quanto è stato confermato in più di un'occasione come la spesa online consenta di ottenere sconti nettamente migliori rispetto a quelli applicati alla merce presente negli scaffali dei supemercati tradizionali. A tal proposito, c'è chi assicura che è possibile effettuare una spesa settimanale con un budget - pensate - inferiore di 25 euro.

Gli altri vantaggi del supermercato a domicilio

Un ulteriore vantaggio dell'effettuare la spesa online consiste nella possibilità di far recapitare la spesa effettuata a casa da computer o smartphone a un proprio genitore anziano che si trova in quel momento in una situazione non semplice perché impossibilitato a muoversi dalla propria casa per motivi di salute. In questo caso, l'unica accortezza da avere è di modificare l'indirizzo principale di spedizione della spesa a casa con quello del genitore anziano, per poi contattare quest'ultimo e confermargli l'orario di arrivo del fattorino per il recapito della spesa. Infine, in molti sottovalutano come la spesa online sia l'unica in grado di spingere gli utenti a rispettare alla lettera la lista degli alimenti, senza farsi condizionare dai tanti prodotti negli scaffali dei supermercati: rispettare la lista della spesa non significa solo risparmiare in modo considerevole, ma anche evitare di acquistare prodotti inutili che non consumiamo per poi buttarli nella spazzatura. Per questa guida sul supermercato a domicilio è davvero tutto, avete appena imparato il motivo per cui la spesa online è così tanto conveniente.