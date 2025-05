La Croce Verde di Albisola compie 80 anni: inaugurate un'ambulanza e un pulmino per i servizi sociali (FOTO)

80 anni e non sentirli. La Croce Verde di Albisola Superiore nata nel 1945 festeggia oggi l'importante compleanno con una grande festa.

In apertura dei festeggiamenti sono state esposte alcune opere artistiche in ceramica e sono state ricevute le autorità e le consorelle in Piazzale Marinetti sulla passeggiata albisolese.

Successivamente sono state inaugurate un'ambulanza donata dai militi alla cittadinanza con il contributo della Fondazione De Mari e un pulmino destinato ai servizi sociali.

Dal pomeriggio poi spazio all'inizio delle attività del Ludobus per i più piccoli e all'inaugurazione di un defibrillatore donato da Alessio e Cristian Binello in ricordo del papà Alessandro ex carabiniere in pensione scomparso a soli 56 anni un anno fa, il 27 aprile del 2024 in un incidente stradale.

Verrà posizionato nel parcheggio pubblico fronte passeggiata Eugenio Montale di Albisola, zona vecchia stazione al Centro Informazioni Turistiche (IAT).

L'installazione del DAE fa parte del progetto Salvaterra nato dall'idea della pubblica assistenza albisolese, a cui in seguito ha aderito anche la Croce Bianca di Savona.

In conclusione verranno conferite le benemerenze e saranno premiati i militi.