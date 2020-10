Finale, denso fumo da un tetto nel centro storico di Marina. Intervento dei Vigili del fuoco (FOTO e VIDEO)

E' al momento in corso l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure, supportati dalla Croce Bianca e dagli agenti della Polizia Municipale, nei pressi di piazza Vittorio Emanuele, dove intorno alle 12.30 una nube di fumo ha invaso il centro storico di Marina.

Ancora incerte le cause e i reali danni legati all'episodio. E' stato infatti il denso fumo sollevatosi in una mattinata come quella del giovedì, dove nel rione si svolge il mercato settimanale, a destare la preoccupazione dei tanti passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

IN AGGIORNAMENTO