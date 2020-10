Nappi (Italia Unita): "Stoppano attività bambini e cultura ma fanno cassa tenendo aperte le sale scommesse"

"Per assurdo chiudiamo i centri culturali e gli allenamenti dei bambini però teniamo aperte le sale bingo e le sale scommesse: questo per far capire agli italiani che i soldi che devono andare allo Stato devono sempre arrivare". Così Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita e candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Loano, sull'ordinanza regionale firmata dal presidente Giovanni Toti.

"Se è una vera emergenza, dev'esserlo per tutti - continua Nappi - non ci sono commercianti di serie A e di serie B. Questa decisione lascia trapelare che anche Toti si è accomodato al sistema dopo la sua rielezione, visto che prima delle regionali era sempre pronto allo strappo con il governo: dopo le elezioni vinte si è accomodato tranquillamente a quelle che sono le disposizioni del governo centrale. Noi come Movimento Italia Unita siamo contrari a questo tipo di ordinanza che, come al solito, penalizza i cittadini e le fasce più deboli e favorisce tutte quelle attività commerciali che sono legate allo Stato. Per questo vogliamo un'udienza con il presidente Toti, altrimenti come Movimento ci faremo portavoce dei commercianti e ci prodigheremo per promuovere lo sciopero fiscale".

"Come candidato sindaco a Loano - conclude Nappi - mi auguro che l'attuale amministrazione sia di vedute più larghe per quanto riguarda le ordinanze. Siamo arrivati al punto che sono state multate due ragazzine che si erano abbassate le mascherine per mangiare la merenda (leggi QUI): misure dittatoriali che ledono la libertà personale di ogni individuo. Il Movimento Italia Unita, qualora dovesse proseguire da parte dell'amministrazione comunale un'ulteriore stretta verso una linea dittatoriale, si farà promotore di qualsiasi azione contro questo tipo di soprusi".