Covid, record di tamponi in Liguria, ma anche un netto balzo in avanti nei contagi: 1.035 nuovi positivi

Giornata di scatti in avanti nei numeri del contagio da Coronavirus in Liguria. Se da un lato si registra il record di tamponi analizzati (ben 6.114) sono in continua ascesa anche i nuovi contagi dal Covid-19. Oggi in regione si registrano infatti 1.035 nuovi positivi. Un dato che in percentuale resta però pressoché identico al bollettino di ieri, 23 ottobre.

Nel dettaglio: in Asl 1 sono 66 nuovi casi (29 contatti caso confermato e 37 attività screening); in Asl 2 sono 76 (25 contatto caso confermato, 30 attività screening e 21 settore sociosanitario); in Asl 3 sono 764 (313 contatto di caso confermato, 352 attività screening e 99 settore sociosanitario); in Asl 4 sono 21 (9 contatto caso confermato, 10 attività screening e 2 settore sociosanitario); infine in Asl 5 sono 108 (38 contatto caso confermato, 69 attività screening e 1 settore sociosanitario).

In regione nelle ultime 24 ore si sono registrate 6 nuove vittime: anche questo dato in linea con quelli di ieri. Si tratta di tre uomini di 90, 81 e 89 anni deceduti il 22 ottobre al San Martino, una donna di 99 anni mancata il 23 ottobre all'ospedale di Sarzana, e due uomini di 76 e 89 anni entrambi deceduti quest'oggi presso l'ospedale di Sanremo.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 405.575 (+6.114)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 22.394 (+1.035)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.713 (+77)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 19.681 (+958)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 10.749 (+1.007)

Casi per provincia di residenza

Imperia: 728 (+68)

Savona: 939 (+84)

Genova: 7.095 (+720)

La Spezia: 1.149 (+84)

Residenti fuori regione o estero: 249 (+15)

Altro o in fase di verifica: 589 (+36)

Totale: 10.749

Ospedalizzati: 679 (+48); 38 in terapia intensiva (+5)

Asl 1: 43 (-); 1 in terapia intensiva

Asl 2: 54 (+4); 3 in terapia intensiva

Policlinico San Martino: 218 (+14); 12 in terapia intensiva

Galliera: 105 (+9); 6 in terapia intensiva

Gaslini: 21 (+2)

Asl 3 Villa Scassi: 136 (+7); 8 in terapia intensiva

Asl 4 globale: 56 (+6); 2 in terapia intensiva

Asl 5: 46 (+3); 6 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.081 (+243)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.959 (+21)

Deceduti: 1.686 (+6)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1: 871

Asl 2: 1.877

Asl 3: 1.451

Asl 4: 269

Asl 5: 696

Totale 5.164