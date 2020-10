Chiusura PPI di Cairo, il Pd Valbormida attacca la giunta Toti: "Ancora una volta ha dimostrato la sua inadeguatezza"

"Ricordiamoci inoltre, che in caso di maltempo vi è sempre il rischio concreto che la Val Bormida resti isolata. Grazie al lavoro e alla perseveranza delle sigle sindacali e dei comitati sanitari locali, nonché dei gruppi consiliari che ringraziamo, si è finalmente avviato un tavolo di discussione distrettuale, che ci auguriamo possa incidere concretamente" prosegue.

"La chiusura del PPI, oltre a penalizzare i cittadini della Val Bormida, andrà a congestionare ulteriormente il Pronto Soccorso di Savona, già in grande sofferenza. Comprendiamo la gravità della situazione, ma non è più tollerabile che siano i valbormidesi, oltre ai già grandi sacrifici ai quali sono sottoposti, ad essere privati anche dei servizi socio sanitari essenziali".

"Occorre al più presto ricostruire la rete socio sanitaria territoriale, riattivando e implementando i servizi socio sanitari essenziali che sono stati depotenziati e in parte soppressi. Noi ad aprile avevamo avanzato le nostre proposte, considerate da alcuni come propaganda elettorale, ora notiamo con un briciolo di soddisfazione e stupore, che gli stessi che criticavano le nostre proposte le fanno proprie, almeno nelle dichiarazioni, quando per tutti questi mesi hanno continuato a minimizzare e ad essere accondiscendenti con le decisioni prese dalla Giunta Regionale".

"La campagna elettorale è finita, è ora che tutti facciano la propria parte a tutela dei cittadini della Val Bormida e dei loro diritti, senza sudditanze di partito. Noi siamo a disposizione per dare il nostro contributo" conclude.