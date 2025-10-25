Incidente mortale sulla Sp2 ad Albisola Superiore: vittima un uomo in scooter

Tragedia questa mattina ad Albisola Superiore, lungo la Sp2, dove si è verificato un incidente stradale all’altezza di via Poggi, in località Carpineto. Secondo le prime informazioni, a perdere la vita è stato un uomo (classe 1989) che viaggiava a bordo di uno scooter proveniente da Ellera.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce d’Oro di Albissola, l’automedica e i Vigili del fuoco, ma per il conducente del mezzo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.