Stefano Mai (Lega): "Si riparte sempre più vicini ai liguri. Ce la metteremo tutta"

“Si riparte ancora più vicini ai cittadini in questo momento di difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. Noi ce la metteremo tutta per difendere gli interessi e la salute dei liguri.

Il consigliere regionale Gianmarco Medusei stamane è stato eletto presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria. Assessore alla Sicurezza del Comune della Spezia e storico militante leghista, il nostro rappresentante ha ottenuto l’appoggio della maggioranza compatta di centrodestra.

Sono certo che Gianmarco, persona seria, equilibrata e perbene, è in grado di ricoprire questo importante ruolo di garanzia e quindi saprà ben gestire l’incarico di alta responsabilità affidatogli dal consiglio regionale, nel pieno rispetto dei princìpi di democrazia e libertà che regolano la nostra attività politica.

Inoltre, oggi pomeriggio si è insediata la nuova giunta regionale, che conta due assessori leghisti: l’imperiese Alessandro Piana e il genovese Andrea Benveduti.

Piana ricopre anche il ruolo di vicepresidente della giunta con deleghe all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell’Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell’Agenzia In Liguria (APTL), Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza.

Benveduti ha ricevuto le deleghe allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio, Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione, Partecipazioni Regionali (LigurCapital S.p.A., Liguria Ricerche S.p.A., Liguria International S.c.p.A, Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l., Società per Cornigliano S.p.A., Siit S.c.p.A), Programmi comunitari di competenza.

Da ex assessore regionale all’Agricoltura e da leghista non posso che fare i complimenti ad Alessandro e Andrea, che hanno sempre dimostrato di essere persone competenti e capaci, perfettamente in grado di affrontare le non facili problematiche del nostro territorio nell’interesse dei liguri”.