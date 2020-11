Albenga, nuovi punti WiFi nella biblioteca comunale

Questa mattina sono stati posizionati nella biblioteca di Albenga nuovi punti rete wifi per coprire tutte le stanze.

Afferma il consigliere delegato Martina Isoleri: “È un piccolo importante passo, in un momento delicato nel quale abbiamo dovuto limitare l’apertura alle sole mattine. Il nostro percorso di implementazione dei servizi bibliotecari continuerà, così come ha determinato e fortemente voluto l’amministrazione comunale, da un lato con la creazione di una postazione PC per gli utenti e la possibilità di accedere alle funzioni di stampe e fotocopie in maniera più agevole; dall'altro con la valorizzazione dei volumi del fondo Don Balletto (la cui catalogazione si sta avviando alla conclusione) e la realizzazione di una serie di interviste ad autori locali da trasmettere anche in streaming attraverso la nostra pagina Facebook della biblioteca comunale".

“Il nostro comune impegno come amministrazione comunale, condiviso con i dirigenti e i funzionari preposti, è rendere la biblioteca un ambiente di cultura, di incontro e di condivisione sempre più inclusivo e accogliente, sfruttandone al meglio le potenzialità presenti e future” conclude il consigliere Isoleri.