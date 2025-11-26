Savona, Fondazione Cima al Priamar, parte delle collezioni museali alla Fortezza trasferite in Pinacoteca

La riorganizzazione degli spazi del Priamar, con lo spostamento della Fondazione Cima all'ex ostello, richiederà il trasferimento di una parte delle collezioni museali attualmente ospitate nel complesso monumentale, tra cui la collezione Cuneo, che sarà ricollocata presso la Pinacoteca Civica.

Contestualmente, la Soprintendenza ha richiesto una revisione dell’intero percorso espositivo, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di tutela delle opere e ottimizzare la fruibilità per il pubblico.

Per attuare questa trasformazione, si rende necessario un nuovo progetto architettonico di riallestimento della Pinacoteca. L’intervento è un passaggio che continuità a ridefinire il futuro del patrimonio museale cittadino, con l’obiettivo di riorganizzare gli spazi espositivi e valorizzare le collezioni e adeguare Savona ai più moderni standard di tutela e fruizione culturale.

L’incarico del progetto è stato affidato all’architetta Giulia Gaggero, già responsabile del progetto per la nuova biglietteria su strada della Pinacoteca.