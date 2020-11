E-distribuzione, lavori di potenziamento rete elettrica a Celle e Varazze

Per ripristinare definitivamente l’elettrodotto a 15000 volt che alimenta alcune aree nei comuni di Varazze e Celle Ligure a seguito di danni causati dal maltempo, E-distribuzione - la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione - ha previsto un’interruzione programmata del servizio venerdì 6 novembre, dalle ore 9:00 alle 15:30.

Nel dettaglio, l’intervento è necessario per ripristinare o sostituire le apparecchiature elettromeccaniche, garantendo, così, la resilienza del servizio elettrico nell’area. L’operazione rientra, infatti, nei progetti di miglioramento della rete e assicurerà una maggiore qualità del servizio a vantaggio dei cittadini.

Le vie interessate nel comune di Celle Ligure saranno: via Ferrari da 38 a 44, da 48 a 68, da 72 a 74, da 78 a 82, da 86 a 100, da 104 a 106, 110, da 37 a 41, da 47 a 51, da 51b a 57, da 57c a 59, da 63 a 77, da 79b a 85, 115, sn, sn4, str, sn10, sn1, sn2, sn5, sn6; via Postetta 32, da 36 a 38, 57, da 57b a 65, 81, da 85 a 89, da 93 a 99, 103, 109, 119, sn, 123, da 133 a 137, sn, cant, sn8; via delle Ginestre da 10 a 12, 1, 5, 27, da 31 a 33, 93, 103; via priv g s Testa da 4 a 6, da 16 a 20, 11, 15, sn, sn1; via Belvedere 96, 83.

A Varazze, l’interruzione del servizio interesserà le seguenti zone: via alla Croce da 2 a 2a, da 6 a 70, 70b, 80, da 1 a 21, da 25 a 37, sn, sn4, cant, sn1, sn8, sn5, sn7, sn2, sn3; via Castagnabuona n da 2 a 28, 28bis, da 32 a 36, 42, da 1 a 5, 9, 13, da 17 a, 23, sn, cant, sn2, da 44 a 66, da 25 a 35, 39, sn, sn4, cant, sn3, da 20 a 26, da 19 a 35, da 41 a 43; via Cantalupo Vecchia 2, da 6 a 24, da 1 a 9, da 13 a 27, da 31 a 37, 41, sn, cant, str, sn1; via Lenche da 2 a 6, 10, 14, da 18 a 22,da 1 a 5, 9, 13, 19, da 25 a 29, da 33 a 35; via dei Leoni da 64 a 74, 78, da 84 a 92, 92b, da 25 a 27, sn, sn4, sn3; via Tessarole da 4 a 16, da 20 a 24, 28, da 32 a 34, 1, da 9 a 13, sn; via Cantalupo Nuova 26, da 30 a 30b, 11, da 37 a 43, sn, cant; via Scavino da 1b a 1d, sn, cant; via Craviotto da 1 a 3; loc Autostrade sn; via Favari sn.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.