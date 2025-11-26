Vado, proseguono i lavori per le nuove scuole medie: posato il tetto

Proseguono spediti i lavori per le nuove scuole medie di Vado Ligure.
Ieri mattina è stato effettuato un sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico comunale e del Sindaco Fabio Gilardi insieme ai professionisti impegnati nel progetto, per verificare l’avanzamento del cantiere e confrontarsi sulle prossime fasi operative.
"In questi giorni è stata completata una fase cruciale: la posa del tetto, un passaggio che segna un avanzamento concreto e visibile nella realizzazione del nuovo edificio scolastico, finanziato attraverso il PNRR con un contributo significativo da parte del Comune" spiegano.
"Si tratta di un investimento strategico per la nostra comunità, che procede secondo un cronoprogramma puntuale e monitorato costantemente tramite riunioni periodiche. Un metodo che consente di raggiungere gli obiettivi previsti dal PNRR e di affrontare tempestivamente eventuali criticità, fisiologiche in un cantiere di queste dimensioni" continuano dal Comune vadese.
"Una volta completata la nuova struttura, sarà possibile procedere alla demolizione delle vecchie scuole - concludono - Nella stessa area è inoltre già in fase di progettazione il nuovo polo della cultura, uno spazio dedicato alla formazione, all’arte e alla partecipazione cittadina. Il futuro della nostra comunità prende forma".
L’intervento è quindi finanziato quasi interamente con fondi Pnrr per un importo di 4,7 milioni di euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento del Comune di circa un milione.
Le nuove scuole Peterlin sorgeranno in via Sabazia, vicino alla scuola materna, mentre l'attuale edificio di via XXV Aprile verrà demolito: l'obiettivo è realizzare al suo posto un nuovo polo culturale.