Vado, il sindaco firma un'ordinanza di chiusura del parco Robinson e del campo di via Ferraris

Il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano ha firmato un'ordinanza che vieta l'accesso e l'utilizzo al pubblico dell'area gioco del “Parco Robinson” e il campetto a fianco e il campetto vicino a Via Ferraris, in località “Griffi”.

L'inosservanza degli obblighi comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

Una decisione che arriva dopo quella del sindaco di Quiliano Nicola Isetta che lo scorso 22 ottobre aveva deciso di chiudere le aree giochi attrezzate per bambini, l'area pic nic presente in frazione Montagna (ex scuole elementari), l'area “barbecue” all’interno del Parco di San Pietro in Carpignano, le aree delimitate (campetti) presenti nei giardini pubblici in località Orso (campetto/pista) e le aree pubbliche di Via Bertolotto (cd campetto pallavolo).