Un caso di positività al Covid-19: didattica a distanza per tutto il plesso delle medie di Millesimo

L'istituto comprensivo "Lele Luzzati" di Millesimo rende noto l'avvio della didattica a distanza nel plesso della scuola di secondaria di primo grado cittadina, da domani, 6 novembre, fino a data che verrà resa nota prossimamente.

La decisione scaturisce dall'annuncio della Asl 2 di una situazione di positività al Covid-19 confermata in data odierna. A seguito di questa informazione, il personale della scuola si è riunito e, preso atto dell'impossibilità di poter garantire una regolare didattica in presenza a causa dei numerosi insegnanti in quarantena, ha deciso di attivare la didattica a distanza.

Gli alunni dovranno controllare sul Registro Elettronico Nuvola Madisoft l’orario delle lezioni previste già da domani, con i vari link per il collegamento da casa.