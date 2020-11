Caratteristiche della migliore vernice spray

La vernice è un materiale liquido che si utilizza per proteggere materiali come il ferro e il legno da agenti atmosferici e il trascorre del tempo. Riuscire a comprendere come acquistare la variante più ideale ai propri scopi non è sempre facile, se non si conoscono le caratteristiche da confrontare tra i vari modelli.

Per chi si reca in un negozio specializzato nella vendita vernice spray , la grande varietà di prodotti e soluzioni può creare dei dubbi. Per dipanare ogni dubbio su quale sia la vernice spray più idonea da acquistare in base alla superficie che si andrà a dipingere, qui di seguito sono presenti le caratteristiche più importanti da prendere in considerazione.

La comparazione di queste caratteristiche, permetterà di fare l'acquisto più indicato e che a termine applicazione proteggerà nel modo migliore la superficie.

1: Solventi di ottima qualità

La vernice spray è composta da solventi (la parte fluida) e solidi. Le migliori vernici presenti in commercio hanno tipicamente un rapporto più alto tra solidi e solventi. Per questo motivo, la vernice spray ad alto contenuto di solidi fornisce una maggiore copertura e, quando la vernice indurisce il pigmento ha colori più presenti e persistenti nel tempo.

2: Quantità di copertura

Con il termine copertura si indica la quantità di superficie che si può coprire con la vernice per unità di prodotto. In genere, più alto è il rapporto tra solido e solvente in una vernice spray, maggiore sarà la copertura.

Le vernici ad alta copertura hanno una durata maggiore una volta applicate. Inoltre sono una scelta ideale per abbinarle a vernici a bassa copertura.

3: Copertura della superfici

Con il termine “copertura della superficie” si intende la capacità relativa di una vernice (o rivestimento nel gergo più diffuso) di nascondere la superficie sottostante. Il colore della vernice e le sue caratteristiche sono spesso dei fattori determinanti per incrementare o ridurre l'efficacia di copertura di una vernice.

La capacità di copertura di una vernice, può essere un fattore che può determinare anche il numero di mani necessarie a completare l'operazione di pittura. Anche prodotti di qualità, se la finitura è di colore chiaro, necessitano di più mani di vernice per offrire un buon grado di copertura del materiale sottostante.

4: Tempo di asciugatura

Il tempo di asciugatura di una vernice, in particolare se si lavora in stanze chiuse, può essere una caratteristica importante per determinare i tempi di completamento del lavoro e la riduzione della possibile di contaminazione della vernice da agenti contaminanti. Questo ultimo punto, è ancora più importante da prendere in considerazione se nella stanza dove si pittura è presente polvere o residui di lavorazione.

A seconda della tipologia di vernice utilizzata, una vernice spray di buona qualità può asciugare in un lasso di tempo tra tre e cinque minuti.

5: Flessibilità

Quando si deve acquistare una vernice spray, è bene considerare il materiale su cui si andrà ad applicare. Alcune vernici spray sono più flessibili, quindi sono una scelta più opportuna per materiali flessibili.

Uno degli esempi più comuni di “flessibilità dei materiali” è quello rappresentato dalla plastica. Per questo materiale sono presenti in commercio vernici dedicate, che si prestano alla perfezione per gestire il livello di flessibilità di questo elemento.

6: Durabilità

Ogni rivestimento di vernice, è applicato su una superficie per fornire protezione. Su superfici metalliche, la vernice fornisce una efficace protezione dalla ruggine, dalla corrosione e da altre tipologie di deterioramento. Sul legno, la vernice ha lo scopo di proteggere il materiale sottostante dagli elementi atmosferici come pioggia e sole.

A prescindere da quanto bene si applichi una vernice, dal numero di mani e dalla sua tonalità, una vernice di buona qualità deve svolgere la sua funzione primaria di protezione per il maggior tempo possibile.