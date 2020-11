Come vestirsi per cene aziendali a Milano

Se dobbiamo partecipare a una cena aziendale, la domanda che sorge spontanea è: “cosa mi metto?”.

Dubbi e perplessità ci attanagliano sicuramente e la paura di sbagliare e risultare fuori luogo è papabile.

Il look perfetto per ogni situazione

Bisogna distinguere si tratta di una cena aziendale formale o informale, se si avrà il tempo di andare a casa o se invece si andrà al ristorante subito dopo l’orario di lavoro.

L’importante è sentirsi a proprio agio in qualsiasi situazione. Un’idea vincente può essere puntare su un look sobrio a cui dare quel tocco in più per esprimere la propria personalità. É importante è che l’abbigliamento scelto ci rispecchi.

In ogni caso la parola d’ordine è: sobrietà!

Consigli utili per un outfit perfetto

Se si tratta di una cena aziendale formale solitamente alle donne viene richiesto di indossare la gonna. Sicuramente è perfetto il classico tubino, l’importante è che arrivi al ginocchio e che non abbia scollature troppo pronunciate. Anche la scelta del colore è importante, perfetto il nero o il blu scuro, magari da arricchire con qualche accessorio. Se non si ama particolarmente la gonna va benissimo anche un bel pantalone, magari dal taglio a palazzo abbinato a una bella camicia. Per le scarpe bisogna puntare a un tacco medio, comodo ed elegante oppure a delle classiche decolettè. Per gli accessori meglio non osare con gioielli troppo eccessivi e vistosi: perfetti i piccoli dettagli come un bel foulard o dei piccoli punti luce.

Per una cena di lavoro informale invece è perfetto un look casual chic. Vanno benissimo i vestiti con le piccole stampe, ma si può osare anche con dei jeans, magari skinny, da abbinare a una bella camicetta e una giacchetta corta o un bel trench.

Se la cena di lavoro si svolge subito dopo l’orario di lavoro e non si ha il tempo di tornare a casa a cambiarsi, il segreto sta nello scegliere bene i capi base da riadattare per la sera, con i giusti accessori. Perfetto il tubino che in ufficio si può tenere con un cardigan e un foulard, per poi alla sera reinventarlo sostituendo il cardigan con un giacchino corto e il foulard con una bella collana.

