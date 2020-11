Iniziati i versamenti per acquisire la Gallinara. Costerà complessivamente 8 milioni di euro

Ieri, 12 novembre, il Consiglio Comunale di Albenga è tornato a riunirsi in streaming. Tra i punti più "caldi" all'Ordine del Giorno, la vicenda legata alla prelazione da parte del governo italiano sull'Isola Gallinara.

Spiega in merito il sindaco Riccardo Tomatis: “Questo è un argomento estremamente importante e sono contento di come sia stato trattato, sia nei tempi che nei modi anche con la minoranza. Noi abbiamo espresso il volere della città di Albenga che si è mossa per tale scopo. Io ho avuto un confronto lungo con il Ministro Franceschini che ha manifestato da subito la volontà di esercitare il diritto di prelazione, almeno su una parte dell’isola”.

“Così è stato - continua il sindaco Riccardo Tomatis - . Oggi dalla Sovrintendenza mi è stato comunicato, infatti, che si sta procedendo con i versamenti, il cui ammontare è di circa 8 milioni di euro, necessari per portare avanti il progetto di acquisizione.

Sull’Isola Gallinara vi è un grosso interesse e si sta già pensando ai progetti per la sua valorizzazione che vedrà un legame centrale con il territorio e in particolare con l’archeologia subacquea, il museo del mare, il museo navale, Palazzo Oddo”.

Il consigliere Cangiano ha sottolineato l’importanza di essere uniti su un tema tanto importante : “Il percorso intrapreso per l’acquisizione dell’Isola Gallinara credo che possa cambiare da un punto di vista turistico, culturale l’offerta del nostro territorio e sono felice di questo progetto comune”.

Una voce fuori dal coro è quella del consigliere di minoranza Roberto Tomatis, che spiega: “Sono sempre stato contrario all’acquisizione da parte dello Stato di una parte dell’Isola Gallinara.

Anche se siamo consiglieri comunali non possiamo tacere sul fatto che vengano investite risorse su questo tema. Lo Stato dovrebbe investire su altre tematiche come la salute. Se poi il governo procederà in tal senso certo che sarò favorevole ad un partenariato nel quale anche il Comune di Albenga possa essere protagonista”.

A rispondere la consigliera Emanuela Guerra: “Un Governo deve fare un ragionamento di prospettiva e quindi credo sia importante fare questo investimento”.