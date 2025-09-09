 / Politica

Aurelia bis, Giampedrone: "Presto incontro sul territorio con commissario Castiglioni, enti locali e parti sociali"

"La Regione conferma massima attenzione su un’opera ritenuta fondamentale e irrinunciabile per Savona e per tutta la Liguria"

"In mattinata ho parlato al telefono con il Commissario Matteo Castiglioni che, a fronte della mia richiesta, ha già dato la propria disponibilità per convocare a stretto giro un incontro sul territorio per fare il punto della situazione insieme ai sindaci di Albisola e Savona e ai rappresentanti delle parti sociali". Così l'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone in merito al completamento dell'Aurelia Bis tra Albisola Superiore e Savona.

"Da parte di Regione rimane alta l'attenzione verso un'opera che consideriamo fondamentale e irrinunciabile non solo per il savonese ma per l'intera Liguria. Questa posizione è pienamente condivisa a livello locale e nazionale: siamo certi che con l'impegno del Mit, di Anas e del Commissario Castiglioni riusciremo a portare a termine i cantieri", conclude Giampedrone.

