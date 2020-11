Varazze, sorpreso con cocaina e hashish: 30enne denunciato dai carabinieri

Detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Questa l'accusa formulata nei confronti di un cittadino di nazionalità italiana, denunciato dai carabinieri della stazione di Varazze.

In occasione di un servizio teso a contrastare lo spaccio di droga, i militari dell'Arma hanno fermato nella tarda serata di ieri in via Reccagno un 30enne, già noto alle forze dell’ordine.

Durante il controllo, il giovane è stato sorpreso in possesso di alcuni grammi di cocaina e hashish, e un'ingente somma di denaro contante, ritenuto essere il 'guadagno dell'attività illecita".

Il 30nne è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio, reato di cui dovrà rispondere davanti ai giudici del Tribunale di Savona.