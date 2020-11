Opzioni binarie... tutto quello che c'è da sapere!

In qualità di potenziale investitore o di debuttante, potreste esservi imbattuti nel termine "opzioni binarie". Di conseguenza, il trading di opzioni binarie è stato in crescita negli ultimi anni. Questa popolarità è dovuta principalmente al modo semplice in cui funziona questa forma di investimento. Dopo tutto, chiunque voglia tuffarsi nel mondo degli investimenti può già realizzare un profitto con le opzioni binarie. Aggiungete a questo gli alti rendimenti e capirete perché sempre più persone scelgono questa variante.

Opzioni binarie: cosa sono?

Gli investitori di solito investono denaro in oro, petrolio, azioni o valute. Il trucco è comprare questi prodotti d'investimento a un prezzo basso e rivenderli a un prezzo più alto. Con le opzioni binarie funziona in modo leggermente diverso.

Per prima cosa, non si diventa proprietari di quei lingotti d'oro o di azioni Apple. Le opzioni binarie sono in realtà dei derivati. Ciò significa che potete solo speculare sul prezzo dell'oro o delle azioni (o dei prodotti sottostanti). Pertanto, non metterete mai le mani sul prodotto d'investimento in sé.

Una seconda differenza è che con le opzioni binarie non importa se i prezzi scendono o salgono. Questo perché non venderai le opzioni. L'obiettivo è proprio quello di prevedere se il prezzo del sottostante è superiore o inferiore all'importo iniziale alla fine del periodo. Se credete che i prezzi saliranno, optate per un'opzione call. E se vi aspettate un calo, comprate una serie di opzioni put. Alla fine, non importa quanto sia grande la differenza tra il prezzo iniziale e quello finale. Anche un decimo di punto può fare la differenza tra un profitto e una perdita.

O tutto o niente

Aumenterà o diminuirà il valore di un prodotto? Questa è la questione centrale nel trading di opzioni binarie in Italia. Alla fine del termine sono possibili solo due risultati:

La tua profezia si è avverata. Riceverete ora il deposito e un importo prestabilito di prestazioni.

La tua profezia non si è avverata. In questo caso, avete perso l'intero deposito.

A causa di questa costruzione, le opzioni binarie italiane sono anche chiamate "opzioni tutto o niente". Anche se i trader professionisti preferiscono spesso usare il termine "opzioni digitali". Dopotutto, queste opzioni sono negoziate solo virtualmente.

La durata

Quando si inizia a fare trading con le Broker opzioni binarie italiane, ci si troverà automaticamente di fronte alla scadenza. Dal momento in cui inizia questa maturità, si può solo aspettare e vedere. I prezzi saliranno o scenderanno comunque? I prezzi intermedi non sono importanti perché il saldo viene effettuato solo alla fine del periodo. Chiariamo questo punto con un esempio:

Supponiamo che tu sia interessato all'olio di Broker opzioni binarie italiane. Il prezzo del petrolio è a 44,72 e si prevede un aumento nelle prossime ore. Pertanto, optate per le opzioni di chiamata con scadenza di un giorno. Il prezzo va su e giù per tutta la giornata, e a metà pomeriggio è addirittura inferiore a 44,72. Questo non fa alcuna differenza per voi. E' il prezzo finale che conta. Alla fine del termine concordato, il prezzo del petrolio delle Broker opzioni binarie italiane è di 44,82. Questo leggero aumento è sufficiente per realizzare un profitto.

La scadenza delle Broker opzioni binarie italiane è variabile. Ciò significa che potete determinare voi stessi la data di scadenza (cioè la fine del termine). La maggior parte dei broker online lavora con scadenze relativamente brevi. Ad esempio, è possibile acquistare Broker opzioni binarie Italia con una scadenza di un giorno, un'ora o anche pochi minuti. Naturalmente, l'orario di scadenza è fissato in anticipo. Una volta presa una decisione, non si può più tornare indietro.

Qual è il vantaggio delle Broker opzioni binarie?

Quando si esce da un'opzione binaria, vengono registrate diverse cose. Pensateci un attimo:

Il momento esatto in cui l'opzione scade

Il prezzo di partenza

Sia che scommettiate su un aumento o una diminuzione del prezzo...

L'importo pagato per le Broker opzioni binarie italiane

C'è un elemento che manca in questa lista. E questa è la percentuale che vi sarà distribuita quando realizzerete un profitto. Con le Broker opzioni binarie, il profitto è sempre una certa percentuale del deposito. In media, questa percentuale di profitto è compresa tra l'80 e il 90%. Con un deposito di 200 euro e una percentuale fissa dell'85%, otterrete comunque un profitto di 170 euro. Nel mondo degli investimenti, si tratta di un rendimento abbastanza consistente.

Naturalmente, vi aspettate che le vostre Broker opzioni binarie siano redditizie. Ma se ti sbagli, perderai l'intero deposito. Pertanto, è importante che pensiate attentamente all'importo di questo deposito. Osiate correre un rischio e ottenere un profitto elevato? Oppure siete un po' più attenti e tenete il deposito in fondo? Quando si chiudono le Broker opzioni binarie, si decide quanto denaro si vuole rischiare. In entrambi i casi, assicuratevi che questo non sia mai più di quanto possiate permettervi.

Diversi tipi di broker forex di opzioni binarie

Se hai intenzione di fare trading con un broker forex di opzioni binarie, allora hai più opzioni di quanto pensi. Naturalmente, prima di tutto guardate i vari prodotti sottostanti. Volete investire in oro o siete più interessati alle azioni ING o KLM? Ma questa non è l'unica scelta da fare. Ci sono diversi tipi di broker forex di opzioni binarie. Le opzioni alto/basso (come discusso sopra) sono le più note. Si tratta di opzioni in cui il prezzo finale deve essere superiore o inferiore al prezzo iniziale.

Un'altra variante popolare è quella delle opzioni one-touch/non-touch. Questi sono disponibili solo nei fine settimana, quando il mercato di negoziazione è chiuso. Con le opzioni one-touch/no-tap si sceglie un certo valore che si ritiene verrà raggiunto nel corso del periodo. Supponiamo per un attimo che vogliate commerciare in valuta estera. L'EUR/USD è chiuso il venerdì a 1.1236 e si prevede che salga nuovamente a oltre 1.1300 nella prossima settimana. In questo caso si acquista un'opzione one- touch e si fissa la data di scadenza a una settimana. Il prezzo previsto toccherà o passerà ad un certo punto della settimana? In questo modo otterrete un profitto, anche se il prezzo scenderà di nuovo in seguito. Nessuna opzione touch funziona esattamente allo stesso modo. Solo che ora si sceglie un prezzo che non sarà raggiunto.

Infine, si segnalano anche le opzioni per i limiti binari (o le opzioni di ingresso/uscita). Con queste opzioni, viene definito in anticipo un limite superiore e inferiore. Un investitore che vuole acquistare opzioni binarie Apple può fissare il limite a $110 e $120. In questo esempio, abbiamo una maturità di un giorno. Ciò significa che il prezzo deve rimanere tra i 110 e i 120 dollari per 24 ore. In tal caso, l'opzione è "in the money" e riceverete la restituzione concordata.

I broker forex online specializzati hanno spesso più opzioni binarie tra cui scegliere. Doppio tap, up/down, opzioni ad alto rendimento o a breve termine - tutto è disponibile sul mercato italiano delle opzioni. Queste varianti sono particolarmente adatte ai trader più esperti. I principianti dovrebbero iniziare con le normali opzioni alto/basso.

Quali sono i vantaggi dei broker forex di opzioni binarie?

Agli investitori alle prime armi piace scegliere i broker forex di opzioni binarie. Questo perché si tratta di una forma di investimento relativamente semplice. I broker forex di opzioni binarie richiedono una scarsa conoscenza delle materie prime, delle azioni o di altri prodotti sottostanti. Si determina solo se il valore aumenterà o meno entro il periodo di tempo. Per fare questo, è sufficiente guardare l'andamento dei prezzi degli ultimi giorni o delle ultime ore. Spesso è possibile scoprire una certa tendenza, anche se questo non è una garanzia di successo. Il mercato è in costante evoluzione, quindi può sempre esserci un improvviso cambiamento di prezzo.

Il trading di broker forex di opzioni binarie ha un altro grande vantaggio: le alte prestazioni. Il profitto può arrivare fino al 90% dell'investimento totale. Questo rende il broker forexaggio di opzioni binarie uno dei prodotti più redditizi nel mondo degli investimenti. A proposito, non è necessaria una grande quantità di capitale per fare trading con un broker forex di opzioni binarie. Molti broker forex online richiedono solo un importo minimo di acquisto di 25 euro. Quindi con poche centinaia di euro si può fare molta strada.

Broker di opzioni binarie popolari in Italia

Ci sono molti broker attivi su Internet. Questo rende a volte difficile per gli investitori alle prime armi fare una buona scelta. Vi consigliamo di scegliere un broker online specializzato in opzioni binarie. Option24, Anyoption, 24Option e IQ Option sono alcuni dei nomi più importanti. Tutti questi broker online sono regolamentati dall'AFM e da altre autorità di regolamentazione finanziaria. Questo vi dà la certezza di investire il vostro denaro con un partner commerciale stabile e affidabile.

Con la maggior parte dei broker di opzioni binarie, è possibile aprire un conto demo gratuito. Perché anche se il trading di opzioni binarie è abbastanza semplice, è bene fare pratica per un po' di tempo prima. In questo modo otterrete una migliore comprensione del corso dei prezzi e avrete la possibilità di conoscere bene la piattaforma di trading. Questo conto di pratica è molto utile anche per gli investitori che vogliono provare diversi broker. Perché una piattaforma è più adatta a te che un'altra.

Approfittate di un bel bonus di benvenuto

I broker online vogliono che tu vada a investire con loro. Ecco perché quasi tutti promettono un attraente bonus di benvenuto. Ad esempio, Anyoption e 24Option funzionano con un bonus del 100% sul tuo primo deposito. Questo vi dà una buona quantità per iniziare. Si prega di notare che questi bonus sono di solito soggetti a severe condizioni. Pertanto, si prega di familiarizzare con le regole prima di richiedere il bonus.

Alcuni consigli finali per le opzioni binarie

Dopo aver letto questo articolo siete fuori: volete iniziare a investire in opzioni binarie. Per fare questo è necessario un conto di trading. Fortunatamente, potete trasformare il vostro attuale conto di pratica con la maggior parte dei broker online in un conto live. Poi, naturalmente, bisogna assicurarsi di avere un equilibrio sufficiente. È possibile depositare denaro tramite iDEAL, carta di credito o portafoglio elettronico. Non appena la parte amministrativa è stata curata, potete iniziare subito a fare trading. Ecco alcuni consigli pratici per voi:

Scegliete le azioni, le materie prime, le valute o gli indici che vi interessano di più. In questo modo, è necessario un minore sforzo per tenere d'occhio il mercato.

Non scommettere mai troppi soldi in una volta. Un massimo del 5% del vostro capitale aziendale vi dà spazio sufficiente per assorbire eventuali perdite.

Prendetevi una pausa se perdete. Altrimenti si corre il rischio di prendere decisioni basate sulle proprie emozioni. E di solito non sono le decisioni migliori.

Apple sta lanciando un nuovo tipo di iPhone o ci sono altre notizie importanti? Allora prendete provvedimenti immediati. Più velocemente si reagisce, maggiori sono le possibilità di beneficiare del drastico aumento o del calo dei prezzi.

Scaricate l'applicazione mobile del vostro broker online. In questo modo si può essere sicuri di non perdere nulla.

In bocca al lupo per gli investimenti in opzioni binarie!