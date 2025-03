Zuccarello, il parcheggio in località Musella si amplia: 40 nuovi posti auto in arrivo

Zuccarello si prepara ad accogliere un'importante novità per cittadini e turisti: in località Musella sono in corso i lavori di ampliamento del parcheggio per 40 nuovi posti auto, che si aggiungeranno ai 20 già esistenti. I lavori, avviati lo scorso settembre, verranno eseguiti in due tranche e consentiranno di migliorare sensibilmente la disponibilità di parcheggi nella zona.

Nel corso della seduta del Consiglio comunale del 12 marzo è stata approvata la variante urbanistica per la riqualificazione ambientale e la messa in sicurezza dell’area, segnando un ulteriore passo avanti verso il completamento del progetto.

Il Sindaco Claudio Paliotto ha sottolineato l’importanza dell’intervento: “Si tratta di un’opera divenuta necessaria: soprattutto nel periodo estivo, trovare un posto per l’auto era diventato complicato, con molte persone costrette a parcheggiare lungo la strada statale, con i pericoli che comporta. Con questa espansione miglioriamo il servizio per i cittadini, i visitatori e i turisti di Zuccarello”.

L’area destinata all’ampliamento era stata acquisita un anno fa e, oltre ai nuovi parcheggi, il Comune potrà contare su un magazzino di 100 metri quadri a supporto della gestione degli spazi pubblici.

Per finanziare l’intervento, parte delle risorse provengono dagli oneri versati dalla ditta ICOSE, mentre la restante parte della spesa sarà coperta con fondi comunali.

Anche il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Luca Gardella ha voluto evidenziare il grande impegno dell’amministrazione nell’ambito delle opere pubbliche: “Sono molti i lavori che stiamo portando avanti, un impegno costante che coinvolge anche gli uffici comunali, sempre efficienti ed efficaci. L’ampliamento del parcheggio Musella è un grande sforzo economico, ma inderogabile per migliorare la vivibilità e la permanenza nel nostro borgo. Ma non ci fermiamo: sono previste altre opere in futuro, per garantire ai nostri cittadini servizi sempre più efficienti”.