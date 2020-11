Misure a sostegno del reddito: ne beneficiano oltre 60 mila liguri

Sono oltre 31 mila i nuclei familiari liguri, per un totale di circa 61 mila persone, coinvolti dalle misure a sostegno del reddito.

A renderlo noto è l'Ufficio Economico di Cgil Liguria che analizza i dati raccolti da INPS e Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza e Reddito di Emergenza alla data dell'11 novembre di quest'anno.

In Liguria, nello specifico, sono 22.052 i nuclei familiari coinvolti dal Reddito e dalla Pensione di Cittadinanza per un totale di 41.526 persone.

Delle 33.154 domande circa il 13% sono state revocate o decadute, mentre il 20,5%, all'incirca una domanda su cinque, è giunta al termine e poco meno di due terzi dei nuclei familiari l'ha rinnovata.

Nella provincia di Savona il totale delle domande è di 8.498 con 5.062 già accolte, 1.238 in lavorazione e 2.198 respinte. Dato che porta il savonese in terza posizione nella graduatoria regionale, che vede ovviamente in testa Genova, data la maggior popolosità, e al secondo posto l'imperiese.