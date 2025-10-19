Carcare, addio a Rosa “Ines” Goslino, staffetta partigiana: è scomparsa a due giorni dal suo 103° compleanno

Si è spenta a due giorni dal suo 103° compleanno, circondata dall’affetto dei familiari Rosa Goslino, conosciuta da tutti come ‘Ines’, storica staffetta partigiana.

Era ricoverata all’ospedale San Paolo di Savona, dove era stata portata dopo una caduta domestica. Carcare, dove viveva da decenni, la ricorda con profonda stima e affetto.

La sezione 'Mario Florindo Ferraro' dell’Anpi lo scorso settembre aveva voluto omaggiarla con una targa commemorativa, simbolo di gratitudine per il suo impegno durante la Resistenza e per la sua testimonianza di coraggio e libertà. Nata nel 1922 a Ponti, in provincia di Alessandria, Ines si era poi trasferita a Carcare, dove ha vissuto per tutta la vita accanto al marito Giorgio. A soli vent’anni, scelse di unirsi alla lotta partigiana come staffetta, affrontando rischi e pericoli per portare viveri, messaggi e aiuti ai combattenti sulle colline dell’Acquese.

“Portavo di notte con lo zaino viveri e altro sulle alture dell’Acquese ai partigiani e a mio fratello che era lì – raccontava Ines –. In quelle occasioni ho conosciuto anche Matteo Abbindi, il ‘Biondino’”. Figura discreta ma profondamente rispettata, Ines, toccata anche da vicende familiari drammatiche, ha rappresentato per Carcare un esempio di dignità, coraggio e impegno civile. Lascia il figlio Giacomo Maria Lanza, per tutti 'Mino', operaio della Montecatini di San Giuseppe in pensione e sindacalista, la nuora Ida Nicolucci e le sorelle Jolanda e Anna. La sua lunga vita, segnata dall’amore per la libertà e dalla dedizione alla famiglia, rimarrà nella memoria della comunità come un’eredità preziosa.

La famiglia tiene a ringraziare le dottoresse Daniela Lagasio e Daniela Privitera per l'abnegazione e l'affetto con i quali l'hanno curata e seguita;

Il funerale si terrà martedì 21 ottobre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Carcare.