Viena fermata mentre circola in una zona a traffico limitato: deferita per un permesso internazionale di guida contraffatto

Circolava in una zona a traffico limitato con la propria auto ed è stata fermata dalla polizia locale di Savona.
All'esito del controllo, però, oltre ad una patente di guida centroamericana - risultata valida - ha mostrato un permesso internazionale di guida risultato contraffatto.
L'occhio attento degli agenti, però, non si é fatto ingannare ed ha permesso di verificare la non genuinità del documento che - ad un controllo su strada - poteva però trarre in inganno.
Per questo motivo una quarantenne straniera, oltre alle sanzioni amministrative del caso, é stata deferita all'autorità giudiziaria, mentre il documento é stato sequestrato.