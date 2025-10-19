 / Cronaca

Cronaca | 19 ottobre 2025, 18:22

Viena fermata mentre circola in una zona a traffico limitato: deferita per un permesso internazionale di guida contraffatto

La polizia locale ha sanzionato la 40enne e ha sequestrato il documento

Circolava in una zona a traffico limitato con la propria auto ed è stata fermata dalla polizia locale di Savona.

All'esito del controllo, però, oltre ad una patente di guida centroamericana - risultata valida - ha mostrato un permesso internazionale di guida risultato contraffatto.

L'occhio attento degli agenti, però, non si é fatto ingannare ed ha permesso di verificare la non genuinità del documento che - ad un controllo su strada - poteva però trarre in inganno.

Per questo motivo una quarantenne straniera, oltre alle sanzioni amministrative del caso, é stata deferita all'autorità giudiziaria, mentre il documento é stato sequestrato.

Luciano Parodi

