Provincia, il gruppo Pd chiede la convocazione di un consiglio straordinario per la presenza di benzene nel comune di Cairo e comuni limitrofi

I consiglieri provinciali Rodolfo Mirri, Massimo Niero e Mattia Fiorini del Gruppo del Partito Democratico della lista “Savona Uniti per la Provincia” hanno chiesto la convocazione del Consiglio Provinciale in seduta straordinaria in riferimento ai valori di presenza di benzene e benzo(a)pirene registrati nel comune di Cairo Montenotte e comuni confinanti.

I tre consiglieri hanno così presentato una formale istanza al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri perché convochi il consiglio con all'ordine del giorno il punto riguardante la qualità dell'aria riguardo ai valori di presenza registrati nel comune valbormidese e limitrofi dal mesi di gennaio 2020 ad ottobre 2020.