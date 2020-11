Cene a tema a Milano: i piatti tradizionali più azzeccati da provare

Nel periodo natalizio, ancora più che in altre occasioni di festa, riscopriamo il piacere della buona tavola, assieme a ricchi menù da condividere con le persone amate.

In ogni regione d'Italia si tramandano da sempre numerose e prelibate ricette della tradizione di Natale. Tanti piatti a base di pesce, carne, verdure e dolci da gustare!

I pranzi e le cene di Natale rappresentano da Nord a Sud Italia la tradizione. Ricette legate alla memoria, un vero e proprio piacere da riscoprire ogni volta che hanno fatto e fanno la storia gastronomica del nostro meraviglioso paese.

I piatti tipici della cucina milanese

Da Nord a Sud le tradizioni si tramandano, i piatti si differenziano ma la regola valida per tutti è una sola: mangiare bene!

In Lombardia il piatto tipico per eccellenza del periodo natalizio è il PANETTONE, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Tra i primi piatti lombardi troviamo i TORTELLI DI ZUCCA MANTOVANI., una ricetta dalla tradizione antica che ancora oggi è molto apprezzata.

Anche i CASONCELLI ALLA BERGAMASCA sono un tipico piatto lombardo dalle origini antichissime, perfetti se cucinati bel brodo di tacchino.

La MOSTARDA DI CREMONA è molto apprezzata non sono in Italia ma in tutto il mondo: infatti fa parte dell’elenco dei PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOMBARDI. Questa pietanza è caratterizzata dal suo sapore forte, dove il dolce della frutta si mescola al piccante della senape.

Imperdibile il COTECHINO CON LE LENTICCHIE su tutte le tavole italiane. Ricetta tradizionale del Capodanno, questo prelibato piatto viene consumato durante tutto il periodo delle feste.

Curiosità e consigli per una tavola delle feste perfetta

