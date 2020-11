Le tradizioni natalizie di Milano da riscoprire

La città di Milano è da sempre considerata la capitale della moda e del divertimento.

Sono molteplici gli eventi e le manifestazioni programmate in città durante tutto l’anno.

Purtroppo la pandemia causata dal coronavirus che ha investito tutto il mondo ha modificato almeno per il momento tutte le nostre abitudini, stravolgendo completamente le nostre vite.

Regole, restrizioni e lockdown caratterizzano la nostra vita in questo momento. I DPCM che si susseguono ci impongono restrizioni doverose per la tutela della salute di tutti.

Non sempre è facile capire cosa si può fare e cosa no. Grazie al sito Le Notti di Milano sarete sempre aggiornati in tempo reale sugli sviluppi che riguardano i locali, ristoranti e l’intero mondo dell’entertainment milanese.

Le Notti di Milano: La guida che fa per te

Il sito delle Notti di Milano è una vera e propria guida online dove sono presenti tutti gli aggiornamenti sugli eventi e sulle manifestazioni che si tengono in città.

Inoltre è possibile conoscere in tempo reale tutte le regole e restrizioni che si susseguono giorno per giorno, in base all’indice epidemiologico del contagio e delle conseguenti imposizioni.

Milano non si ferma, ma si adegua con eventi e manifestazioni online. Immancabili i grandi eventi da seguire comodamente da casa, in una versione del tutto nuovo e reinventata studiata per tutelare la salute di ognuno. Grazie al sito delle Notti di Milano sarete aggiornati in tempo reale sugli eventi cancellati e quelli che riproposti in versione online.

Tour Natalizie alla scoperta delle antiche tradizioni

Il Natale è alle porte e Milano nel periodo natalizio vive di un’atmosfera magica e surreale.

Per l’occasione vengono organizzati speciali tour alla scoperta della città, come il tour “La Magia del Natale: le leggende e le tradizioni”.

Sabato 5 e 19 Dicembre si partirà da Piazza Castello con un percorso che toccherà tutto il centro storico milanese, alla scoperta delle antiche consuetudini natalizie che un tempo animavano la città meneghina.

Fra simboli e ricorrenze ci sarà spazio anche per ripercorrere l’originale ricetta del panettone, dessert immancabile di tutte le ricche tavole delle feste.

L’intero evento si svolgerà nel pieno rispetto delle regole anti-covid e potrebbe subire variazioni o cancellazioni in base al DPCM in corso.

Un qualificato e attento staff di professionisti, attivi nel settore del divertimento e della night life milanese ormai da diversi anni, è a vostra completa disposizione per aiutarvi e guidarvi su tutte le novità e gli aggiornamenti degli eventi in programma a Milano, in questo difficile momento di pandemia.

Per qualsiasi dubbio o consiglio potrete contattare lo staff di Le Notti di Milano, sia online sia telefonicamente, 24h su 24h