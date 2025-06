Incidente a Savona, uomo si ferisce con una motozappa: codice rosso al Santa Corona

Incidente nella mattinata di oggi in via alla Strà a Savona, dove un uomo è rimasto ferito mentre lavorava in un terreno agricolo.

Intorno alle 12, l’uomo, intento a manovrare una motozappa, ha riportato una seria lesione a una gamba.

L’allarme è scattato immediatamente, e sul posto sono intervenuti i militi della sezione savonese della Croce Oro Mare, insieme all’automedica del 118. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, la persona ferita è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.