Maltempo, scattata l'allerta neve: primi fiocchi nell'entroterra

È scattata alle 20.00 la prima allerta meteo per neve dell’inverno: è gialla sui comuni interni del centro-levante ligure, e salirà ad arancione da mezzanotte alle otto dalla Val Bormida alla Valle Stura, territorio interessato dalla presenza di infrastrutture sensibili alla neve quali le autostrade .

I fiocchi stanno già cadendo nell’entroterra, misti a pioggia avvicinandosi alla costa, dove attualmente piove praticamente su tutta la linea da Ventimiglia a Sarzana.

In calo le temperature, con le minime giornaliere in discesa ovunque, già sotto zero nell’interno, e in aumento le raffiche di vento, che ha soffiato a 91.4 km/h alla Marina di Loano.